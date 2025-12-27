熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-12-27 13:35:16

大島優子兩度做人母歸位AKB48 前田敦子最後寫真集性感加碼

分享：
大島優子做人母歸位AKB48 前田敦子最後寫真集性感加碼

兩子之母大島優子歸位，昨晚上節目跳唱AKB4名曲《Heavy Rotation》。

日本經典組合AKB48擁有國民級女團代表性的地位，今年迎接成軍20年搞作多多，繼早前在武道館舉辦的「AKB48 20th Year Live Tour 2025」最終場演唱會請來初代「神7」的6人回歸後，AAKB昔日紅人前田敦子、大島優子、高橋南、小嶋陽菜、板野友美、指原莉乃、峯岸南、柏木由紀落實為除夕夜的《第76屆紅白歌唱大賽》再度合體，屆時聯同現役成員大唱經典medley

大島優子、小嶋陽菜今年再為AKB合體。 網民將大島優子在昨晚節目的片段跟昔日影片拿作比較。

網民大呼感動

至於昨晚直播的另一年底大騷《Music Station SUPER LIVE 2025》，同樣邀來大島優子、高橋南、小嶋陽菜、指原莉乃跟師妹們跳唱名曲《Heavy Rotation》，擔任center的回歸C位，熟悉旋律及經典舞步，觀眾及網民睇完大呼感動淚崩，大家亦稱讚貴為兩子之母的大島優子狀態依然大勇，完全不似生完兩個小朋友，被網民洗版討論！

adblk5
年底大騷《Music Station SUPER LIVE 2025》邀來大島優子、高橋南、小嶋陽菜、指原莉乃跟師妹們跳唱名曲《Heavy Rotation》。 大島優子再為《Heavy Rotation》擔任C位。 大島優子再為《Heavy Rotation》擔任C位。

尺度更勝從前

至於AKB另一王牌、曾登上一姐寶座的前田敦子，明年213日推出相隔14年的個人寫真集《Beste》，揚言是其人生的「最後寫真集」，今次她會以性感內衣及T-back上陣，早前已公開展示「八月十五」的床上靚相，前田敦子昨晚再分享新書的性感照，比起在AKB時代拍攝的寫真集更大尺度。

前田敦子昨晚再分享新書的性感照。 前田敦子昨晚再分享新書的性感照。 前田敦子在「最後寫真集」中硬銷女人味。 前田敦子的「最後寫真集」，比起AKB時代更大尺度。

ADVERTISEMENT

請你睇尋秦記👇原班人馬重現大銀幕🤩

ad