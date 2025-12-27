大島優子兩度做人母歸位AKB48 前田敦子最後寫真集性感加碼

日本經典組合AKB48擁有國民級女團代表性的地位，今年迎接成軍20年搞作多多，繼早前在武道館舉辦的「AKB48 20th Year Live Tour 2025」最終場演唱會請來初代「神7」的6人回歸後，AAKB昔日紅人前田敦子、大島優子、高橋南、小嶋陽菜、板野友美、指原莉乃、峯岸南、柏木由紀落實為除夕夜的《第76屆紅白歌唱大賽》再度合體，屆時聯同現役成員大唱經典medley。

網民大呼感動 至於昨晚直播的另一年底大騷《Music Station SUPER LIVE 2025》，同樣邀來大島優子、高橋南、小嶋陽菜、指原莉乃跟師妹們跳唱名曲《Heavy Rotation》，擔任center的回歸C位，熟悉旋律及經典舞步，觀眾及網民睇完大呼感動淚崩，大家亦稱讚貴為兩子之母的大島優子狀態依然大勇，完全不似生完兩個小朋友，被網民洗版討論！

尺度更勝從前 至於AKB另一王牌、曾登上一姐寶座的前田敦子，明年2月13日推出相隔14年的個人寫真集《Beste》，揚言是其人生的「最後寫真集」，今次她會以性感內衣及T-back上陣，早前已公開展示「八月十五」的床上靚相，前田敦子昨晚再分享新書的性感照，比起在AKB時代拍攝的寫真集更大尺度。