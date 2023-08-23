大排檔搞Fans Meeting 許廷鏗：多謝歌迷嚟呢個佬味重Party

許廷鏗(Alfred)近年與嘉士伯合作無間，除了為品牌拍攝廣告外，日前更現身派對與fans見面，而《全民造星V》成員Hayson 、宇軒 、Oscar 、Tomy亦有出席，這個以「大排檔」作主題的派對，Alfred說：「我其實好鍾意食大排檔，特別係啲香口嘅嘢食，因為中式大排檔係圓枱，大家傾計好似方便啲，唔會分太多細group。今次係第一次同fans去大排檔，因為我女歌迷比較多，加上佢哋年紀比較細又溫文，以前都係去Café、唱K，多謝佢哋今次陪我癲，去一個『佬』味比較重嘅Party。」

計劃聖誕節開騷

Alfred稱，近年為嘉士伯拍攝廣告，每次合作都作出不同嘗試，笑言今次「大排檔Fans Meeting」概念新穎，更被歌迷即席點唱，現場氣氛熱烈：「今晚其實都有好多海外fans參與，亦都好難得見到有啲年長嘅歌迷，平時少啲喺商場活動見到佢哋，反而有嘢食住、坐吓氣氛仲好。頭先佢哋即席點唱揀歌都冇難到我，因為我都好鍾意唱歌。呢晚氣氛好好，歌迷比平時唱得再大聲啲，希望第時都唔好怕醜，唔同嘅場合都會放膽『吶喊助威』，因為歌迷練咗咁多年歌藝應該唔會太差。」

Alfred透露自己即將開騷：「依家就忙緊製作新碟，希望盡量派多啲歌啦，因為聖誕節就會開騷唱歷年嘅歌曲，如果到時大家喺香港，就留個期比我啦！」