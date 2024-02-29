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娛樂
2024-02-29 15:30:52

大渣哥欠租5個月夜市水靜鵝飛 譚小環老公︰捱唔住就提早結業

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譚小環與老公蔡強榮開設的大渣哥已欠租多時，暫時拖欠租金連管理費為150萬元。

譚小環與老公蔡強榮於多年前經營小食店，去到2019年尾在九龍灣租下鋪頭開第一間茶餐廳「大渣哥」，正式開業後曾一度大排長龍，但因為通關及移民潮影響下，「大渣哥」的生意一落千丈，夜市顧客更是寥寥可數。及後有傳媒發現餐廳門外貼上欠租通知書，內容稱自去年10月至今年2月，已欠租130萬港元，連同每月3萬多管理費，合共150萬元。

九龍灣的大渣哥自通關之後，生意慘淡，與很多餐廳的情況一樣，晚市水靜鵝飛。

蔡強榮在社交平台張貼了跟記者的對話，坦承知道欠租不對，明白合約精神，但衡量過輕重，決定如期出糧給員工及找數給供應商。他表示不想員工的生計受影響，所以至今從未欠員工及供應商任何錢，只欠業主。他表示近兩年生意入不敷支，只是一直撐下去，如不計租金，生意及支出只是打和。他亦曾向業主要求減租，但遭對方拒絕。

昔日九龍灣分店大排長龍。

對於在同區的小食店，他指生意還可以，只是沒有「大渣哥」般嚴峻，而「大渣哥」的租約將於今年底約滿。他提到如果真的迫於無奈結業，估計應該是3個月後的事，「若然到時真係撐唔住，天下無不散之筵席，大渣哥茶記唯有提早結業，完成歷史。」最後他又為大家打氣說︰「大細渣哥創立於20142019年，正正經歷當年兩件波瀾壯闊之社會事件，置身當中親歷其境，如今回望，仍然無怨無悔 。渣哥大渣哥，多年以來經歷幾許風風雨雨，走過高山低谷，一直秉持

積極態度，樂觀面對。難關難過關關過，我哋會加油！感謝大家嘅關心與祝福！渣哥渣嫂無言感激。」

大渣哥昔日有不少名人幫襯，王宗堯亦曾多次擔任一日店長。

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