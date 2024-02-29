大渣哥欠租5個月夜市水靜鵝飛 譚小環老公︰捱唔住就提早結業

譚小環與老公蔡強榮於多年前經營小食店，去到2019年尾在九龍灣租下鋪頭開第一間茶餐廳「大渣哥」，正式開業後曾一度大排長龍，但因為通關及移民潮影響下，「大渣哥」的生意一落千丈，夜市顧客更是寥寥可數。及後有傳媒發現餐廳門外貼上欠租通知書，內容稱自去年10月至今年2月，已欠租130萬港元，連同每月3萬多管理費，合共150萬元。

蔡強榮在社交平台張貼了跟記者的對話，坦承知道欠租不對，明白合約精神，但衡量過輕重，決定如期出糧給員工及找數給供應商。他表示不想員工的生計受影響，所以至今從未欠員工及供應商任何錢，只欠業主。他表示近兩年生意入不敷支，只是一直撐下去，如不計租金，生意及支出只是打和。他亦曾向業主要求減租，但遭對方拒絕。