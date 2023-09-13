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娛樂
2023-09-13 13:03:24

大灣區哥哥｜馬來西亞開騷掀集體回憶 林曉峰：似見返親戚朋友

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張智霖、謝天華、吳卓羲、梁漢文、林曉峰五位「大灣區哥哥」，齊集馬來西亞吉隆坡舉行演唱會。

張智霖、謝天華、吳卓羲、梁漢文、林曉峰五位「大灣區哥哥」，齊集馬來西亞吉隆坡舉行演唱會。

張智霖、謝天華、吳卓羲、梁漢文、林曉峰五位「大灣區哥哥」，日前在馬來西亞吉隆坡舉行首場「燃燒吧！我們的哥演唱會」，圈中好友陳山聰以及吳岱融夫婦前來撐場。五子跳唱《大灣耶》為演唱會揭開序幕，全場氣氛High爆。他們親切地以馬拉話向當地樂迷打招呼，大騷語言天份，接着再唱出多首耳熟能詳的經典歌曲，為樂迷帶來充滿回憶的晚上。

五位「大灣區哥哥」唱出多首耳熟能詳的經典歌曲。 五位「大灣區哥哥」唱出多首耳熟能詳的經典歌曲。

五位「大灣區哥哥」分別演唱代表作品，計有張智霖的《祝君好》、梁漢文的《七友》、吳卓羲的《有時》、謝天華的《獨行》，而林曉峰就選唱了《歲月如歌》。在合唱環節，梁漢文和林曉峰深情合唱《她來聽我的演唱會》、謝天華和吳卓羲合唱張國榮的《當年情》等經典金曲。整晚合共唱出19首歌曲，而每當歌曲前奏響起，樂迷都認出歌曲立即尖叫回應，並大合唱和舉起手機燈跟着節拍搖動。除了唱歌外，五子亦重現綜藝節目「披荊斬棘的哥哥」和「大灣仔的夜」中的經典橋段大放笑彈，還邀請觀眾台上玩遊戲，近距離互動不時引發台下瘋狂尖叫聲。Encore時他們特別準備長達十分鐘的經典金曲串燒歌，將現場氣氛推至頂點。兩個半小時的演唱會於樂迷的歡呼聲中圓滿結束。

完騷後，林曉峰表示今次演唱會的籌備過程既開心又緊張刺激，他說：「喺好短時間內決定開今次演唱會，由綵排到踏上舞台唔係好多時間見面開會。去到馬拉綵排有幾日落雨，場館喺戶外有啲擔心，好彩臨開騷前停雨，仲有彩虹，天公造美。」樂迷的熱情反應更讓林曉峰覺得非常親切，他說：「馬來西亞嘅朋友好熱情，好似見返啲親戚朋友咁。希望可以將呢份熱情延續落去，去多啲唔同地方巡演。」另外，林曉峰跟黃山怡（糖妹）本月初（3日）在廣州中山紀念堂舉行「我們的快樂年代演唱會」，他們獻唱《世間始終你好》、《現代愛情故事》、《連續劇》、《歲月如歌》和《我們都是這樣長大》等不同年代的香港流行金曲，全場大合唱，猶如大型K房。演唱會結束後，他們均表示意猶未盡，希望到更多地方巡演，林曉峰說：「希望做多啲呢類型演唱會，將更多好嘅廣東歌送畀大家。」

五位「大灣區哥哥」分別演唱代表作品，整晚合共唱出19首歌曲。 五位「大灣區哥哥」分別演唱代表作品，整晚合共唱出19首歌曲。 林曉峰跟糖妹本月初在廣州中山紀念堂舉行「我們的快樂年代演唱會」。
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