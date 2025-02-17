大熊貓｜與姜濤探熊貓龍鳳胎樂做「奶爸」 陳卓賢Ian與「家姐」眼神交流好沾沾(有片)

MIRROR「哥與弟」陳卓賢(Ian)與姜濤緊貼城中的「熊貓熱」，早前齊齊到海洋公園探訪一對港產大熊貓龍鳳胎，「哥與弟」不但與「家姐細佬」打卡，更深入後台重地，跟動物護理員偷師，學習調製熊貓 BB 奶粉，以及製作熊貓 BB 玩具，齊齊學做「奶爸」。兩人率先看「家姐細佬」絕密生活片段，全程「姨母笑」，十足十姜糖與 Hellosss 看到他們時的表情。

「陳仔無尾熊」跟熊貓世紀同框

Ian 初次跟「家姐」見面，發現家姐喜愛鋼琴玩具，喜歡聽奶爸奶媽彈琴，身為唱作人的Ian即心心眼，不斷高呼「好得意」，並笑說：「家姐真的喜歡彈琴呢！你估她有否聽我的歌呢？」隨即拿起電話跟「家姐」Selfie，造就「陳仔無尾熊」跟熊貓世紀同框，可愛程度 Double Up！當 Ian 看到「家姐」跟「奶爸」Matt 的甜蜜互動後即羨慕不已，並說：「很想應徵這個崗位呢！」

為「家姐」預備厚禮

童心未泯的 Ian 又不時引「家姐」注意，成功求得關注後不禁沾沾自喜：「我跟她剛剛對望了一眼！」相信今次的「追星」經歷會令Ian 更能代入 Hellosss 的心境！Ian 坦言探訪過「家姐」後，深感她跟自己一樣熱愛音樂、喜歡聽歌，所以已經計劃好要送一份厚禮給「家姐」，敬請期待！