大熊貓｜與姜濤探熊貓龍鳳胎樂做「奶爸」 陳卓賢Ian與「家姐」眼神交流好沾沾(有片)

MIRROR「哥與弟」陳卓賢(Ian)與姜濤緊貼城中的「熊貓熱」，早前齊齊到海洋公園探訪一對港產大熊貓龍鳳胎，「哥與弟」不但與「家姐細佬」打卡，更深入後台重地，跟動物護理員偷師，學習調製熊貓 BB 奶粉，以及製作熊貓 BB 玩具，齊齊學做「奶爸」。兩人率先看「家姐細佬」絕密生活片段，全程「姨母笑」，十足十姜糖與 Hellosss 看到他們時的表情。
「陳仔無尾熊」跟熊貓世紀同框
Ian 初次跟「家姐」見面，發現家姐喜愛鋼琴玩具，喜歡聽奶爸奶媽彈琴，身為唱作人的Ian即心心眼，不斷高呼「好得意」，並笑說：「家姐真的喜歡彈琴呢！你估她有否聽我的歌呢？」隨即拿起電話跟「家姐」Selfie，造就「陳仔無尾熊」跟熊貓世紀同框，可愛程度 Double Up！當 Ian 看到「家姐」跟「奶爸」Matt 的甜蜜互動後即羨慕不已，並說：「很想應徵這個崗位呢！」
為「家姐」預備厚禮
童心未泯的 Ian 又不時引「家姐」注意，成功求得關注後不禁沾沾自喜：「我跟她剛剛對望了一眼！」相信今次的「追星」經歷會令Ian 更能代入 Hellosss 的心境！Ian 坦言探訪過「家姐」後，深感她跟自己一樣熱愛音樂、喜歡聽歌，所以已經計劃好要送一份厚禮給「家姐」，敬請期待！
姜濤跟「家姐細佬」早結緣份
原來姜濤跟「家姐細佬」早結緣，他於 2019 年拍團綜《MIRROR GO》時，曾跟Stanley 化身動物訓練員，探望過「家姐細佬」的媽咪「盈盈」，甚至幫「盈盈」清理便便。事隔 6 年再跟「盈盈」的 BB見面，姜濤初見「細佬」即雀躍地以「Hey Bro!」問候。身為籃球迷的姜濤，又送上「波波」做見面禮，「聽說『細佬』相當活潑，所以送上波波給他玩，希望我之後可以教他入球絕技！」姜濤又大讚「細佬」可愛，看牠腳步蹣跚爬上吊床時更大叫「頂住」，相當肉緊。他語重心長地說：「其實大熊貓可愛的背後，全賴一班動物護理員出心出力照顧，密切關注牠們的身體狀況，才能令大家看到健康滿滿的『家姐細佬』，所以希望大家關注大熊貓保育和一起愛護動物！」
學沖奶整玩具 「哥與弟」變「好奇寶寶」
愛心爆棚的「哥與弟」，一場來到當然不只打卡，更是身負重任，要深入後台重地學做「熊貓奶爸」，跟動物護理員 Matt 與 Sze 學習如何調製熊貓 BB 奶粉，學習照顧熊貓以及製作熊貓BB 玩具「環境豐容物」，照顧「家姐細佬」的身心健康，任重道遠！Ian 與姜濤先學習製作麻繩球，見手工不俗，其間兩位「好奇寶寶」輪流發問，當姜濤得悉熊貓每天要睡 11 至 14小時後，隨即一臉羨慕，認真搞笑！其後「哥與弟」學習調配奶粉，又用手背試溫度，恍如預習做爸爸一樣，好讓一直恨生女的姜濤提早一圓爸爸夢。