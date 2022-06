大熱劇《怪奇物語》帶旺37年前金曲 洗腦歌《Running Up That Hill》全球爆紅

Kate Bush金曲《Running Up That Hill》出現在《怪奇物語》第四季。

Netflix大熱劇《怪奇物語》(Stranger Things)第四季分成兩部份上架,5月推出的前半部獲得一致好評,長佔香港及世界各地的Netflix排行榜冠軍席位。《怪奇物語》今季劇情緊湊刺激,背景在80年代大玩懷舊色彩,更令到英國創作女歌手Kate Bush的經典舊歌《Running Up That Hill》全球爆紅!

在《怪奇物語》第四季中採用了Kate Bush名曲《Running Up That Hill》,此作收錄在她於1985年發行的第五張專輯《Hounds of Love》,由於出現在劇中最緊張及關鍵一幕,場景與歌曲發揮出極佳效果,並作為主題音樂重複出現,更成了Sadie Sink飾演角色Max的主題曲 。

登上全球串流榜冠軍

《Running Up That Hill》令劇迷大呼洗腦,而且於過去一個月來全球翻hit。這首37年前老歌成為大熱作品,最近衝上iTunes、Spotify等各大音樂平台排行榜第一名,目前更在Spotify的英國、美國及全球榜榮登冠軍歌曲。原來Kate Bush本身都是《怪奇物語》粉絲,她日前在自己官網上罕有地發表聲明,內容提到她對《怪奇物語》的讚賞,還有對自己舊歌能重新崛起的興奮之情。