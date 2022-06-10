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娛樂
2022-06-10 19:00:02

大熱劇《怪奇物語》帶旺37年前金曲 洗腦歌《Running Up That Hill》全球爆紅

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Kate Bush金曲《Running Up That Hill》出現在《怪奇物語》第四季。

Kate Bush金曲《Running Up That Hill》出現在《怪奇物語》第四季。

Netflix大熱劇《怪奇物語》（Stranger Things）第四季分成兩部份上架，5月推出的前半部獲得一致好評，長佔香港及世界各地的Netflix排行榜冠軍席位。《怪奇物語》今季劇情緊湊刺激，背景在80年代大玩懷舊色彩，更令到英國創作女歌手Kate Bush的經典舊歌《Running Up That Hill》全球爆紅！

在《怪奇物語》第四季中採用了Kate Bush名曲《Running Up That Hill》，此作收錄在她於1985年發行的第五張專輯《Hounds of Love》，由於出現在劇中最緊張及關鍵一幕，場景與歌曲發揮出極佳效果，並作為主題音樂重複出現，更成了Sadie Sink飾演角色Max的主題曲 

登上全球串流榜冠軍

Running Up That Hill》令劇迷大呼，而且於過去一個月來全球翻hit。這首37年前老歌成為大熱作品，最近衝上iTunesSpotify等各大音樂平台排行榜第一名目前更在Spotify的英國、美國及全球榜榮登冠軍歌曲。原來Kate Bush本身都是《怪奇物語》粉絲，她日前在自己官網上罕有地發表聲明，內容提到她對《怪奇物語》的讚賞，還有對自己舊歌能重新崛起的興奮之情。

《Running Up That Hill》配合劇情，對《怪奇物語》起了關鍵作用。

《Running Up That Hill》配合劇情，對《怪奇物語》起了關鍵作用。

飾演Max的Sadie Sink在劇中表現亦令人讚賞。

飾演Max的Sadie Sink在劇中表現亦令人讚賞。

《Running Up That Hill》是英國創作女歌手Kate Bush的37年前舊歌。

《Running Up That Hill》是英國創作女歌手Kate Bush的37年前舊歌。

《Running Up That Hill》全球翻hit，正衝上Spotify的英國、美國排行榜冠軍。 《Running Up That Hill》打低多首新歌，成為Spotify全球榜首位。 Kate Bush在自己官網上罕有地發表聲明，並對《怪奇物語》公開讚賞。
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