大生意人｜林夏薇首次拍清宮劇 為演慈禧太后穿盆底鞋一個月

由陳曉主演的大陸劇《大生意人》，邀請了視后級人馬林夏薇飾演慈禧，劇集開播後話題十足，網上熱度榜更登上首位，播出10 日累計已超逾2.5億播放次數，成績亮麗。而日前林夏薇所飾演的慈禧太后終於登場，並引起廣泛討論！無論造型及演技，都得到不少劇迷激讚，贏盡收視同口碑！

林夏薇與陳曉這對好友，自中央戲劇學院畢業後，相隔15年首次合作拍劇，二人昨晚更上線暢談拍攝感受，期間林夏薇對於今次在劇中飾演慈禧太后，雖然戲分不多，但卻成功突圍，獲劇迷大讚她台詞功底與微表情都處理細膩，甚至有網民認為她演到不怒自威又雍容華貴的感覺，對她評價甚高一事，林夏薇表示知道要飾演慈禧太后時，感到非常興奮：「角色很有挑戰，我和大家一樣對慈禧太后的了解可能都是比較男性化，但後來，我發現年輕時的慈禧也是非常愛美和很懂生活，尤其喜歡聽戲曲，所以我就從體態和語調去做調整。」

而為了投入角色，林夏薇於開拍前在家中穿上清代花盆底鞋，她說：「我差不多適應了一個月，每天穿上花盆底鞋去放狗，連鄰居都覺得很奇怪。」對於林夏薇對角色的準備，陳曉激讚她夠專業！