大笪地唱不停｜周吉佩音樂夢源起黃大仙下邨 曹敏寶rap新蒲崗街名勁好氣氛

《大笪地唱不停》逢周日晚9點翡翠台播映，第一季《中年好聲音》實力唱將周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、顏志恒、吳大強及支嚳儀等，將遊走深水埗區、東區等舉行巡迴演唱，節目由許文軒擔任主持。 周日（30日）播出一集演唱地點是黃大仙區，演出陣容有周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、顏志恒、吳大強、鮑聖光、丁文俊、魏嘉信和曹敏寶，嘉賓則有譚嘉儀和Janees黃洛妍。一班好聲音在節目中細訴與黃大仙的淵緣，Bill哥哥吳大強說：「講起黃大仙好多人會諗起黃大仙祠，但對我嚟講係諗起啟德遊樂場，我細個成日去玩，我頭先都去行咗一轉！」

周吉佩於黃大仙開始追夢 對於吉吉來說，黃大仙原來是他的音樂夢起點，他說：「黃大仙係我樂隊（sp'ACE）嘅起點，有一日我打畀當時隊Band嘅鼓手約咗去黃大仙下邨，佢落咗嚟同我一齊傾人生目標，我哋細個時許下一個承諾，就係就算點都好都想出一張唱片，成件事好熱血！」