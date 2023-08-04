大笪地唱不停｜樊亦敏擔任嘉賓孖羅啟豪合體 涂家堯大唱英文歌

無綫音樂節目《大笪地唱不停》周日晚（6日）播出一集演唱地點是元朗區，演出陣容有李佳、羅啟豪、龍婷、涂家堯、顏志恒、吳大強、周吉佩、支嚳儀和曹敏寶，嘉賓則有「三太」樊亦敏和區永權。吉吉、吳大強和曹敏寶原來和元朗甚有淵緣，吉吉自爆曾有一段天水圍情緣，他說：「嗰陣係中學階段，佢當時住喺天水圍，我每日都會送佢返屋企。依家有咗小朋友都間中會嚟天水圍，會去濕地公園。」Bill哥哥吳大強更是元朗地膽，他自豪地說：「我係元朗人，喺元朗出世嘅！」他最難忘兒時食盆菜經歷：「以前食盆菜真係唔同啲，係用木桶裝嘅。」敏寶老公則是元朗山貝村原居民，敏寶說：「林氏宗祠對我嚟講好有意義，因為我喺呢度同老公拜堂成親，諗番起當日都覺得好特別，令我認識到原居民嘅習俗。」