大誠實家｜何啟華曾做傳銷做top sales 徐㴓喬愛得轟烈 蔡瀚億反思10年婚姻(睇片)

由蔡瀚億(BabyJohn)、何啟華(Dee)和徐㴓喬(Asha)主演的ViuTV劇集《大誠實家》本周進入結局篇，3人首次合作拍劇，即上演兩男爭一女的戲碼。已為人夫的BabyJoh自言要多謝角色盧文乃的啟發，讓他反思如何為10年婚姻保鮮，Dee就自爆是傳銷公司的Top Sales，為了追業績更要兄長幫手入貨，全靠舞台劇拉他脫離「邪教」。他在劇中演的林放虎為奪人妻費盡心思，現實中的他笑言「人窮有創意」，讀中學時冧女很有心思。不過，論到為愛情去到盡，兩位男士都不及Asha，原來她讀書時試過瞞著父母飛往異地，為所愛送驚喜。

培養情緒似怨靈 蔡瀚億《大誠實家》首次為ViuTV拍劇，他大讚劇組非常認真，在開拍前花了個多月時間圍讀，不斷收集意見修改劇本。BabyJohn在劇中演無良商人盧文乃，在林放虎(Dee飾)的復仇詭計下，無法說謊，身敗名裂兼鎯鐺入獄，連妻子若玲(Asha飾)和女兒都被搶走。3人首次合作拍劇，BabyJohn表示，「我跟Dee的對手戲主要是搞笑，或被他奚落糟質；我跟Asha就好深情，甚至情緒崩潰，我倆很信任大家，不需很多交流，已經很有默契。」 今次Asha雖演喜劇卻要應付不少崩潰喊戲，難度甚高，Dee大爆，「有幾場她因盧文乃而喊的戲，看她坐在角落培養情緒，就像怨靈，黑煙濃罩。」演齡較淺的她慶幸遇上兩位「前輩」對手，「之前與新演員合作居多, 通常不夠膽發問，今次見BabyJohn與導演仔細討論，或要求看play back，我才知原來可提供意見。Dee則訓練我怎樣焗蟹(忍笑)， 盡量別讓人知道，旁人以為我好留心，其實我是放空自己免受影響。」

愛情保鮮靠驚喜 劇中盧文乃與若玲起初是很甜蜜夫妻，但男方漸感厭倦，始亂終棄。今年結婚10年的BabyJohn多謝盧文乃的「提醒」，特別推薦雙職或有小朋友的夫妻看此劇，「人很多時take it for granted，我第一次睇劇本，看到第9集的盧文乃時，一邊睇一邊喊，因為連結到自己，我都已經入行10年，有很多事情在擺位或取決上，忘記或忽略了某些事情，若等到失去才珍惜，到時已沒機會。」問到有甚麼愛情保鮮法？他認為製造驚喜是必然，否則感情淡如逝水化輕煙，他半說笑道，「如果喺日本會扮屋企無水，然後一齊去浸溫泉。」接著他認真表示，日常買餸順便買鮮花，回家插得靚靚，也是驚喜，重點是展現太太對自己的重要性。

曾做傳銷 似足《大誠實家》 談到演《大誠實家》的啟發，Dee笑言，「做傳銷可能搵到錢！」繼而才認真表示，「其實我做過傳銷，畢業第一份工就是做傳銷。有朋友介紹我做美容院的sales，拿著傳單在街上問：『小姐你做唔做facial，雖然你唔做都好靚, 但你做完就接近完美！』真的像《大誠實家》裡的廢話。」當年初出茅廬，沒有底薪都照做，客人買$198的產品，僅獲$20分佣，還要付費報讀課程和聽講座，甚至要胞兄花錢買產品，「那時我是Top Sales，但只開了兩張單，其實幾乎沒可能，要面皮好厚，好有熱誠和堅持，俾咗幾萬元才知受騙，全靠舞台劇把我拉出來。」他表示讀中學已很想演舞台劇，那時參加了一個劇團的演出，從此找到人生目標，「舞台劇逐漸洗走我要賺錢的想法，起碼找回自己，思考自己是甚麼人、想做甚麼，喜歡甚麼，這樣才可脫離邪教。」

盲衝女 Vs 巧思男 聽罷BabyJohn獻計，Dee又有甚麼「冧女」絕招？他回想讀中學的日子，自言生活窮困但勝在有心思，「窮就會好有創意，試過有位女朋友，我將初認識她30天的感受寫下來，在她生日時送上這本小日記，只有十幾歲的日子，才有時間去浪費。」不過，兩位男生都不及Asha最盡最轟烈，，她自言戀愛大過天的若玲相似，「對事業不算進取，但愛情就盲衝。」接著自爆在17、18歲時的轟烈一次，「最誇張是女友去了英國讀書，我沒有告訴父母，問朋友借錢，飛去跟她慶祝生日，給她驚喜，至今我父母仍不知。」她直言現在已懂分寸，不會為愛情不理工作，但仍會把握見會與對方見面。