大誠實家｜Alton王智德髮型被網民指神似許冠英 拍劇時曾自嘲似貴婦狗

由Alton王智德@MIRROR、蔡瀚億（BabyJohn）、阿Dee何啟華@ERROR、李敏演出嘅ViuTV劇集《大誠實家》於年初二（1月23日）首播，雖然播出都未夠兩星期，但Alton於《大誠實家》表現就被大批評，被觀眾指演技毫無進步，與劇中女友李敏一啲都唔夾，甚至嘲笑其劇中造型：「佢係大誠實家入面既演技好尷。本身套野都係喜鬧hea底，點知佢可以odd到咁尷，同李敏唔夾到爆。」

Alton過往僅出演過《I SWIM》及《繩角》運動題材劇集，呢次係開始拍劇以來首次有感情戲，與李敏於劇中飾演情侶，不過就無親熱戲份，就連咀戲都無。由於《大誠實家》係喜劇關係，Alton以一頭曲髮示人，但有唔少網民都頂唔順呢個造型，更認為其髮型好似許冠英：「成個許冠英咁」、「有冇人覺得佢好似許冠英」、「個死人大媽頭真係搞唔掂」、「好心唔好懶另類整個咁既髮型，學上弦果班照抄韓仔逗號頭咪算」等等。而其實Alton於拍攝期間亦曾自嘲其髮型似貴婦狗，仲成日問李敏個髮型會否好難頂。

存在感低被家人誤以為退團

Alton入行前係一名舞蹈員及健身教練，即使《全民造星》30強止步，但仍獲花姐青睞，認為佢好有感染力，可帶正能量予觀眾而成為MIRROR一份子。不過，Alton嘅演出機會比其他成員少，於去年MIRROR演唱會中未獲個人跳唱機會，於楝篤笑環節中自嘲存在感低：「無Ian咁多Fans、無Frankie咁靚仔，又無AK咁大膽喺頒獎禮黑面。」Alton又分享因為《Reflection》MV中與Frankie合共僅得2.9秒歌詞，令屋企人誤以為佢已經退團。Alton又曾直言一直都好想有自己嘅作品，但平常心好重要，嗰團火更重要。

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