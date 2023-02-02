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娛樂
2023-02-02 14:00:00

大誠實家｜Dee何啟華艷福無邊 與Asha咀嘴又獲Dee姐投懷送抱

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Dee何啟華艷福無邊 與Asha嘴完又有獲Dee姐投懷送抱

由蔡瀚億(BabyJohn) 、何啟華(阿Dee)和徐㴓喬(Asha)合演的ViuTV劇集《大誠實家》，本周五將會大結局。劇中Asha周旋於前夫BabyJohnDee之間，陷入複雜的三角關係，更獻上螢幕初吻，與兩位男主角有親密嘴戲。

Asha與阿Dee錫足5次

今晚(2日)播出的一集講到， BabyJohn演的盧文乃為找到吐真劑的解藥，私自利用催眠機器進入深層記憶，回憶起與前妻Asha由相識到結婚甜蜜美好的片段，Asha更為劇集獻出螢幕初吻。而明晚(3日)的一集，Asha和Dee會到主題樂園拍攝婚紗照。Asha大爆和阿Dee錫足5次。被問到和阿Dee拍親嘴鏡頭感覺如何，會否感到尷尬，Asha就笑指：「OK呀！冇尷尬呀，我諗第一下有嘅。都要多謝BabyJohn！因為佢攞咗我第一次嘅螢幕初吻，所以到『第二次螢幕初吻』，我就覺得自已好ready喇！」

Asha在《大誠實家》與阿Dee有嘴戲，她大爆和兩人錫足五次。

Asha在《大誠實家》與阿Dee有嘴戲，她大爆和兩人錫足五次。

陳海寧化身「Dee迷」難投入

阿Dee今次異性緣爆發，除了跟Asha拍嘴戲，更有「Dee姐」陳海寧(Isabella)化身「Dee迷」投懷送抱。進行攬攬埸面。有一段時間沒有拍劇的Isabella就指對拍攝感到緊張，大爆到現場才收到導演指示要做痴女迷上阿Dee，更開玩笑指：「今次好難入戲呀，因為阿Dee唔係我鍾意嗰type！」

徐㴓喬(Asha)將螢幕初吻獻給了BabyJohn。(《大誠實家》劇照) Asha演BabyJohn的前妻，更和阿Dee有感情線，陷入複雜的三角關係。(《大誠實家》劇照) 阿Dee今次異性緣爆發，除了和Asha有親嘴鏡頭外，更有陳海寧化身「Dee迷」進行攬攬埸面。(《大誠實家》劇照)
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