大誠實家｜Dee何啟華艷福無邊 與Asha咀嘴又獲Dee姐投懷送抱

由蔡瀚億(BabyJohn) 、何啟華(阿Dee)和徐㴓喬(Asha)合演的ViuTV劇集《大誠實家》，本周五將會大結局。劇中Asha周旋於前夫BabyJohn和Dee之間，陷入複雜的三角關係，更獻上螢幕初吻，與兩位男主角有親密嘴戲。

Asha與阿Dee錫足5次

今晚(2日)播出的一集講到， BabyJohn演的盧文乃為找到吐真劑的解藥，私自利用催眠機器進入深層記憶，回憶起與前妻Asha由相識到結婚甜蜜美好的片段，Asha更為劇集獻出螢幕初吻。而明晚(3日)的一集，Asha和Dee會到主題樂園拍攝婚紗照。Asha大爆和阿Dee錫足5次。被問到和阿Dee拍親嘴鏡頭感覺如何，會否感到尷尬，Asha就笑指：「OK呀！冇尷尬呀，我諗第一下有嘅。都要多謝BabyJohn！因為佢攞咗我第一次嘅螢幕初吻，所以到『第二次螢幕初吻』，我就覺得自已好ready喇！」