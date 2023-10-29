大談三重國籍與稅收 Somi被陌生男兜搭(有片)

BLACKPINK師妹韓國22歲混血偶像Somi(全昭彌)，近日接受YouTube頻道Psick Univ訪問，談到其3重國籍身份，Somi稱表示：「我擁有三本護照。包括加拿大、韓國和荷蘭國籍。」其中一位主持人問到，「哪你在哪國家納稅？」她回答：「我只在韓國納稅。」3位主持即表演好奇，問她為何只在韓國交稅，「因為我住在韓國。」 ▼Some談到被陌生男兜搭，被讚有容貌有異國情調。▼

Somi稱，她的父親是德國裔荷蘭人，其母則是韓國人，她對擁有多國國藉感到疑惑，「如果我與其他國家的人結婚，或遇到多重國籍人士，我的孩子是否可以擁有4個或5個國籍。」 主持問她：「哪麼Somi的第72代後裔，是否擁有所有國家國籍。」引得哄堂大笑。