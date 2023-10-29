熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 岩布仙尼 施政報告2023 香港美酒佳餚巡禮 新田真劍佑 以巴衝突 MIRROR 凱和山 SOGO Thankful Week 2023 林襄 啟德海灣 天氣 大閘蟹2023 玫瑰崗中學 好去處 網上熱話 綠色債券 流感 鍾培生 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 港元定存 C觀點 Ray Online ​​​​​​​自助餐 行山路線 樓市 日本旅遊 免費機票 深圳好去處 食譜 日圓匯率 姜濤 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-10-29 21:54:48

大談三重國籍與稅收 Somi被陌生男兜搭(有片)

分享：
生活

Somi(接受YouTube頻道Psick Univ訪問，大談3重國籍身份。

BLACKPINK師妹韓國22歲混血偶像Somi(全昭彌)，近日接受YouTube頻道Psick Univ訪問，談到其3重國籍身份，Somi稱表示：「我擁有三本護照。包括加拿大、韓國和荷蘭國籍。」其中一位主持人問到，「哪你在哪國家納稅？」她回答：「我只在韓國納稅。」3位主持即表演好奇，問她為何只在韓國交稅，「因為我住在韓國。」

 

 

▼Some談到被陌生男兜搭，被讚有容貌有異國情調。▼

Somi稱，她的父親是德國裔荷蘭人，其母則是韓國人，她對擁有多國國藉感到疑惑，「如果我與其他國家的人結婚，或遇到多重國籍人士，我的孩子是否可以擁有4個或5個國籍。」 主持問她：「哪麼Somi的第72代後裔，是否擁有所有國家國籍。」引得哄堂大笑。

生活

受訪時手舞足蹈的Somi。

 

Somi又分享近日一件軼事，「我與家人到弘大那邊行街，由於妹妹想食冰糖葫蘆，我走到附近一間店買給他，就在這時有位男士走到我面前說：『嘿，抱歉，我之前就見過你了，雖然這不是我的風格了，但我可以要你的電話號碼嗎？』」Somi稱，她當時戴著帽、口罩和兜帽，樣貌全被遮蓋，「這是我第一次被陌生人要求電話號碼，我轉過身興奮對他說：『不能，我真的很抱歉。』」之後，Somi拉開口罩露出自己的容臉，但對方沒辦法認出她，哪位男士對她說：「妳看起來很有異國情調。」3位主持人笑得合不攏咀。

生活

Somi指，只會在韓國當地交稅。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受