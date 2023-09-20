大象的告別式｜呂爵安李駿傑邱士縉入場撐兄弟 對Frankie表現好滿意

由MIRROR的Frankie(陳瑞輝)、強尼、黃靖程（十小龍）及馮志佑主演，陳恩碩監製的舞台劇《大象的告別式》自公演之後，獲得不少好評。呂爵安(Edan)、邱士縉（Stanley）及李駿傑（Jeremy），以及同是舞台劇界出身的資深演員蘇玉華及潘燦良到場欣賞。其他名人包括向海嵐、黃宇詩、李蔓瑩、莊韻澄、馬啓仁（Keyman）及林善等，亦分別出席欣賞這套劇場界的最新話題作。

Edan、Stanley及Jeremy除了現身支持好兄弟，亦力讚首次主演音樂劇的Frankie表現出色。Edan分享道：「支持Frankie！四位演員整場表演都傾力演出，當中的情感爆發絕不容易。」Stanley表示：「劇情很感人，而且很滿意Frankie的表現！」Jeremy則表示：「《大象的告別式》十分感人，故事情節觸動到我，讓我感同身受。真的非常精采，值得入場欣賞！」