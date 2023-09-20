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娛樂
2023-09-20 23:05:20

大象的告別式｜呂爵安李駿傑邱士縉入場撐兄弟 對Frankie表現好滿意

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MIRROR的Edan、Stanley及Jeremy現身支持隊友Frankie。

由MIRROR的Frankie(陳瑞輝)、強尼、黃靖程（十小龍）及馮志佑主演，陳恩碩監製的舞台劇《大象的告別式》自公演之後，獲得不少好評。呂爵安(Edan)、邱士縉（Stanley）及李駿傑（Jeremy），以及同是舞台劇界出身的資深演員蘇玉華及潘燦良到場欣賞。其他名人包括向海嵐、黃宇詩、李蔓瑩、莊韻澄、馬啓仁（Keyman）及林善等，亦分別出席欣賞這套劇場界的最新話題作。

EdanStanleyJeremy除了現身支持好兄弟，亦力讚首次主演音樂劇的Frankie表現出色。Edan分享道：「支持Frankie！四位演員整場表演都傾力演出，當中的情感爆發絕不容易。」Stanley表示：「劇情很感人，而且很滿意Frankie的表現！」Jeremy則表示：「《大象的告別式》十分感人，故事情節觸動到我，讓我感同身受。真的非常精采，值得入場欣賞！」

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蘇玉華及潘燦良結伴欣賞《大象的告別式》

蘇玉華則特別欣賞馮志佑的演出：「一直都覺得馮志佑值得擁有更多！看完《大象的告別式》我更加確認這個想法！今晚舞台上的馮志佑演得唱得跳得、揮灑自如、節奏極佳，像一個魔術師般吸引了所有觀眾的目光，是我歷來看過他最有得發揮亦發揮得最好的一次，仲要高大有型靚仔，公平咩？完場時，全場觀衆都為他熱烈歡呼喝采，真為他高興！」

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