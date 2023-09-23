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娛樂
2023-09-23 21:00:10

大象的告別式｜AK現身撐隊友 大讚Frankie有突破很驚喜

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AK現身撐隊友。

AK現身撐隊友。

MIRROR 成員陳瑞輝（Frankie) 、強尼、黃靖程（十小龍）及馮志佑主演的音樂劇《大象的告別式》將於924日迎來尾場演出，連日來吸引不少城中名人親臨欣賞，包括 AK@MIRROR、葉蘊儀、周家怡、林家熙（Locker）、周漢寧、湯君慈、冼康正、鄧小宇、劉偉恒、旨呈、小塵埃、錢小蕙及曾麗芬等，力撐一眾台前幕後的心血結晶，期望餘下場次全場爆滿。


MIRROR成員AK到場力撐Frankie，為見證隊友的突破而高興：「與遺憾結伴可能是人生其中一個很大的課題，但亦因為有遺憾，證明我們曾經愛過。今次亦看見皮皮的另一面，有突破很驚喜，餘下場數繼續Good Show！」葉蘊儀表示：「《大象的告別式》以人生遺憾作軸心，是一套以人生哲理為基礎的音樂劇，非常值得在經歷三年疫情後去欣賞。四位演員的互動有笑有淚，其中主持出身的強尼充滿驚喜，演技生鬼自然而且能歌善舞，可謂『張張刀、張張利』！另外，我亦十分欣賞舞台劇演員馮志佑的出色演繹，值得大家多加留意！期望香港有更多音樂劇發光發亮！」

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強尼和葉蘊儀。

強尼和葉蘊儀。

早前憑電影《燈火闌珊》獲香港電影金像獎最佳新演員提名的周漢寧表示：「再次踏足良久沒有走進的劇場，讓我重新感受到劇場的魔法。」冼康正表示：「好喜歡舞台的設計和場景的鋪排，特別值得一讚的是很多歌曲經重新編排後，能完美配合劇情內容去演繹。最後想講，強尼的角色好有驚喜！」劉偉恒導演則表示：「笑中有淚，淚中有笑，劇情出乎意料！未欣賞的快些買票去看！」

音樂劇《大象的告別式》將於9月24日迎來尾場演出。

音樂劇《大象的告別式》將於9月24日迎來尾場演出。

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