大象的告別式｜Frankie首演音樂劇會唱MIRROR團歌 自爆與強尼有感情線 (多圖)

首次演音樂劇的Frankiie，雖然毫不猶承便答應參演，但直言非常緊張，因為是很live表演不可NG，幸好有強大的幕後團隊和強尼，為他打下定心針。原來強尼早於3年前已受小龍邀請參演，當時獲兩位好友達哥和黃志龍推薦，同樣是二話不說就答應，估不到因疫情拖了3年終可合作。

Frankie大爆在劇中會同時愛上小龍和強尼，問再兩人可有BL情節，他們就大賣關子。強尼表示，暫時仍在讀劇本階段，尚未正式排練，呼籲大家密切期待。Frankie坦言，自參加《全民造星》以來，一直被認為唱功一般，很希望讓大家看到他有進步，約兩個月前已練歌作準備，由於音樂劇的方式，有別於一般演唱、最大挑戰是要投入角色感情演繹，絕不敢怠慢，他將於劇中演唱不同年代歌曲，包括MIRROR團歌和隊友歌曲，屆時也會請教隊友，他又大爆隊友Tiger也有興趣演舞台劇，不時追問他排練情況。問到要兼顧演與唱，哪項較難應付？他笑言最擔心是發台瘟忘記台詞。



強尼表示其角色暫時需要保密，不過就透露是從影以來首次飾演這類型角色：「真是破天荒，没想到會獲邀飾演這種角色！我需要檢討一下我的外型或性格，是否在不知不覺之問散發出異常的氣質！」問到演日夜兩場，如何準備？他表示屆時腎上腺上升，相信可應付，Frankie相信辛苦點加緊排練，至於會否加場，就視乎觀眾反應。