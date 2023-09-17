大象的告別式｜Frankie@MIRROR首演感亢奮又疲累 獲隊友Lokman、Alton、Tiger捧場讚大有突破

由MIRROR成員陳瑞輝(Frankie) 強尼、黃靖程(十小龍)及馮志佑主演的音樂劇《大象的告別式》，繼兩場優先預演後，昨晚(16日)於戲曲中心大劇院隆重首演，獲不少圈中人親身捧場，包括容祖兒、楊樂文(Lokman)、王智德(Alton)、邱傲然(Tiger)、鄭丹瑞、陳淑芬、葛綽瑤、蘇皓兒、吳海昕、何爵天導演等星光熠熠，場面熱鬧。 Tiger虎仔睇到好激動 對於Frankie首次單飛主演音樂劇的表現，隊友Lokman、Alton及Tiger都大讚有驚喜，Tiger表示，「有笑有淚的一晚，演員們在舞台上很享受演出的感覺，很感動，看見皮皮今次的突破，令我很激動，希望也有機會參演舞台劇。」Lokman分享觀後感，「遺憾是因為忘記不了，但同時也忘記了一樣重要的，是那份幸福的美。」Alton稍為劇透表示，「後悔係一種選擇，遺憾係一種珍惜，最深刻係呢句！」

強尼與Frankie有火花 已開始感不捨 《大象的告別式》以多首不同年代的廣東歌連串，演員們均需在Live Band伴奏下演唱，Frankie更挑戰演住唱多首難度高的作品，又喊又笑，情緒起伏很大，角色部分獨白映照Frankie個人成長，他分享：「為了演繹劇中角色，需要動用很多情緒，不論是排練還是演出之後都會感到疲累，但同時又十分亢奮。今天完成了首演，相信回到家中都未必馬上睡得着，我會回想及檢討表現，思考如何每天做得更好，希望交出更美滿的成績。」他在完場時不忘叮囑觀眾：「劇透可恥，記得買飛入場。 」強尼與Frankie發展的「另類BL」賺人熱淚，在台上載歌載舞也魅力十足，觀眾反應熱烈，他直言完全超出預期，「時間過得真快，首演加上預演優先場，差不多已達到總演出場次的四份之一，我竟然已經開始有點捨不得！」音樂劇僅餘少量門票，欲講從速。