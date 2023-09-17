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娛樂
2023-09-17 08:00:00

大象的告別式｜Frankie@MIRROR首演感亢奮又疲累 獲隊友Lokman、Alton、Tiger捧場讚大有突破

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MIRROR的Alton、Tiger及Lokman齊齊支持隊友Frankie演的《大象的告別式》。

MIRROR的Alton、Tiger及Lokman齊齊支持隊友Frankie演的《大象的告別式》。

由MIRROR成員陳瑞輝(Frankie) 強尼、黃靖程(十小龍)及馮志佑主演的音樂劇《大象的告別式》，繼兩場優先預演後，昨晚(16日)於戲曲中心大劇院隆重首演，獲不少圈中人親身捧場，包括容祖兒、楊樂文(Lokman)、王智德(Alton)、邱傲然(Tiger)、鄭丹瑞、陳淑芬、葛綽瑤、蘇皓兒、吳海昕、何爵天導演等星光熠熠，場面熱鬧。

Tiger虎仔睇到好激動

對於Frankie首次單飛主演音樂劇的表現，隊友Lokman、Alton及Tiger都大讚有驚喜，Tiger表示，「有笑有淚的一晚，演員們在舞台上很享受演出的感覺，很感動，看見皮皮今次的突破，令我很激動，希望也有機會參演舞台劇。」Lokman分享觀後感，「遺憾是因為忘記不了，但同時也忘記了一樣重要的，是那份幸福的美。」Alton稍為劇透表示，「後悔係一種選擇，遺憾係一種珍惜，最深刻係呢句！」

Frankie首次參演音樂劇 《大象的告別式》，唱出多首高難度作品，表演獲讚。 強尼參演音樂劇 《大象的告別式》，在台上激動爆喊。 Frankie首次參演音樂劇 《大象的告別式》，唱出多首高難度作品，表現大有突破。 強尼在音樂劇 《大象的告別式》的表現，非常搶鏡。 Frankie@MIRROR與強尼首演音樂劇 《大象的告別式》，謝幕時表現興奮。

強尼與Frankie有火花 已開始感不捨

《大象的告別式》以多首不同年代的廣東歌連串，演員們均需在Live Band伴奏下演唱，Frankie更挑戰演住唱多首難度高的作品，又喊又笑，情緒起伏很大，角色部分獨白映照Frankie個人成長，他分享：「為了演繹劇中角色，需要動用很多情緒，不論是排練還是演出之後都會感到疲累，但同時又十分亢奮。今天完成了首演，相信回到家中都未必馬上睡得着，我會回想及檢討表現，思考如何每天做得更好，希望交出更美滿的成績。」他在完場時不忘叮囑觀眾：「劇透可恥，記得買飛入場。 」強尼與Frankie發展的「另類BL」賺人熱淚，在台上載歌載舞也魅力十足，觀眾反應熱烈，他直言完全超出預期，「時間過得真快，首演加上預演優先場，差不多已達到總演出場次的四份之一，我竟然已經開始有點捨不得！」音樂劇僅餘少量門票，欲講從速。

黃靖程與Frankie在音樂劇 《大象的告別式》有不少對手戲。 馮志佑主演音樂劇《大象的告別式》。 黃靖程與Frankie在音樂劇 《大象的告別式》有不少對手戲。 Frankie、強尼、黃靖程和馮志佑首次合演音樂劇 《大象的告別式》，已經默契十足。 Frankie、強尼、黃靖程和馮志佑合演的音樂劇 《大象的告別式》，有笑有淚，感動人心。

捧腹大笑又感動落淚

音樂劇的主創、藝術總監及女主角十小龍表示：「能夠把《大象的告別式》搬上西九文化區戲曲中心大劇院的舞台演出，我會形容是猶如BB出世，真的很開心、很感動！加上好拍檔Frankie、強尼及馮志佑答應參與，令我倍添信心。」她特別感激Frankie和強尼在忙碌的工作中，投入彩排，準備十足。馮志佑感謝每各位入場支持的觀眾，「看到他們既被惹得捧腹大笑，同時又感動落淚，帶給我很深感受。希望大家欣賞後都有所得着，我們一定會繼續Good Show！」

為了讓觀眾將美好回憶帶返家中，大會於現場發售多款限量版精品，包括內含Frankie及強尼從未曝光絕密新相的海報書，以及三款印有主演Frankie、強尼及黃靖程的A4文件夾，粉絲們及劇迷不容錯過。此外，每位現場觀眾亦會免費獲發一張設計精美的登機證，呼應故事的中轉站主題。

容祖兒出席支持《大象的告別式》。 葛綽瑤入場支持《大象的告別式》。 蘇皓兒及吳海昕入場支持《大象的告別式》。 鄭丹瑞及陳淑芬到場支持監製陳恩碩的《大象的告別式》。 何爵天導演及《大象的告別式》監製陳恩碩。
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