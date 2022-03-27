大阪亞洲電影節｜《緣路山旮旯》突破香港固有都市形象 日本觀眾讚岑珈其很棒很帥

由岑珈其夥拍余香凝、陳漢娜、蘇麗珊、梁雍婷和張紋嘉合演的港產片《緣路山旮旯》，早前於大阪亞洲電影節舉行全球首映，全院滿座。電影的台前幕後雖因疫情未能出席首映，幸而有移民日本的香港YouTuber「大阪Andy哥」(YouTube頻道：MinatoTV) ，於完場後訪問當地觀眾的觀後感。受訪觀眾認為《緣路山旮旯》拍攝角度新鮮有趣，5位女主角可愛，男主角岑珈其更獲讚「很棒很帥」。
展現香港的自然美
原來有不少日本觀眾因為7年前的大阪亞洲電影節，看過黃浩然導演的首部長片《點對點》後慕名而來。他們大讚《緣路山旮旯》突破香港作為繁榮大都市的固有印象：「能從電影中得知到林林總總的香港自然風景，我本來只知道大都市的香港，這點對我來講很新鮮，製作組拍攝了各種的自然環境，我想感謝他們」、「黃浩然導演的電影每次都能拍攝出很漂亮的香港，這次也帶給我們很好的電影作品，我非常感謝他」。
讓日本觀眾認識香港新演員
導演黃浩然特地拍片感謝再次入場看他作品的日本觀眾，並希望藉《緣路山旮旯》讓當地觀眾認識香港新演員，「其實很多大家熟識的香港巨星，大多已五六十歲，沒可能再演二、三十歲的年輕角色，過去一段時間，香港有很多新一代的年輕演員，佢哋已經喺香港影壇出現，但需要多啲演出機會，先能夠令觀眾認識佢哋，包括國外觀眾。」黃導對觀眾的熱烈反應感到驚喜：「作為呢套戲嘅創作者，我曾經認為外國嘅觀眾以至影展唔會明白呢套戲，亦唔會有興趣，畢竟題材非常本地同埋非常香港。但而家《緣路山旮旯》除咗入選大阪亞洲電影節之外，亦會喺四月入選新加坡華語電影節，我先發覺原來呢部電影對外國觀眾嚟講有一定吸引力，實在好多謝大家支持。」黃導又透露，已籌備第四部執導的長片，主題關於城市人對智能電話嘅過分依賴同信賴，希望能在今年開拍，讓大家有機會在明年或後年的大阪亞洲電影節看到。最後，他祝願疫情能快結束，「我可以過嚟日本大阪同大家見面，大家亦能夠再有機會來香港，去睇《緣路山旮旯》入面偏遠嘅景點。」