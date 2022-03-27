大阪亞洲電影節｜《緣路山旮旯》突破香港固有都市形象 日本觀眾讚岑珈其很棒很帥

由岑珈其夥拍余香凝、陳漢娜、蘇麗珊、梁雍婷和張紋嘉合演的港產片《緣路山旮旯》，早前於大阪亞洲電影節舉行全球首映，全院滿座。電影的台前幕後雖因疫情未能出席首映，幸而有移民日本的香港YouTuber「大阪Andy哥」(YouTube頻道：MinatoTV) ，於完場後訪問當地觀眾的觀後感。受訪觀眾認為《緣路山旮旯》拍攝角度新鮮有趣，5位女主角可愛，男主角岑珈其更獲讚「很棒很帥」。

展現香港的自然美 原來有不少日本觀眾因為7年前的大阪亞洲電影節，看過黃浩然導演的首部長片《點對點》後慕名而來。他們大讚《緣路山旮旯》突破香港作為繁榮大都市的固有印象：「能從電影中得知到林林總總的香港自然風景，我本來只知道大都市的香港，這點對我來講很新鮮，製作組拍攝了各種的自然環境，我想感謝他們」、「黃浩然導演的電影每次都能拍攝出很漂亮的香港，這次也帶給我們很好的電影作品，我非常感謝他」。