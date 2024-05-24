來自大阪的日本人氣女子舞蹈團體Avantgardey，以精湛舞功配上豐富表情深受網民歡迎，今年農曆年來港獲得空前反應，吸納大批粉絲支持。
Avantgardey繼年初來港為花車巡遊擔任壓軸嘉賓後，今個暑假終於有機會目睹她們全員17人的精彩足本專場演出，宣布鐵定7月21日殺入亞博Hall 10 (10號場館)開騷，今日已宣布售票詳情及粉絲福利。為配合宣傳Avantgardey特地齊齊戴上黑超，編舞演繹古天樂神曲《今期流行》，還原古仔的拜神舞台風，並預告是次香港專場，將公開大跳《今期流行》。
Avantgardey由曾擔任登美丘高校舞蹈部排舞師的編舞家Akane所領導，精挑了17位舞技高超兼表情豐富的女生組成，她們的現場演出編排與表情都下足功夫，完美配合歌曲的節奏，演繹出喜劇一般的視覺衝擊，感染力令各地網民讚嘆不已。
【Avantgardey Shall We Dance Live in Hong Kong】
演出者：Avantgardey
日期：21/7/2024 (SUN)
時間：20:00
地點：亞洲國際博覽館10號館 AsiaWorld-Expo, Hall 10
票價：VIP $1280 / $780 / $680 (All Seated)
門票開售日期：28/5/2024 11:00
網上購票：www.kktix.com
$1,280 VIP內容 ：
- HKD780座位門票
- Avantgardey全員簽名演出海報
- 與Avantgardey成員大合照機會（20名觀眾1組）
- 觀看演前彩排（10分鐘）