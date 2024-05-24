來自大阪的日本人氣女子舞蹈團體Avantgardey，以精湛舞功配上豐富表情深受網民歡迎，今年農曆年來港獲得空前反應，吸納大批粉絲支持。

Avantgardey繼年初來港為花車巡遊擔任壓軸嘉賓後，今個暑假終於有機會目睹她們全員17人的精彩足本專場演出，宣布鐵定7月21日殺入亞博Hall 10 (10號場館)開騷，今日已宣布售票詳情及粉絲福利。為配合宣傳Avantgardey特地齊齊戴上黑超，編舞演繹古天樂神曲《今期流行》，還原古仔的拜神舞台風，並預告是次香港專場，將公開大跳《今期流行》。