【Avantgardey Shall We Dance Live in Hong Kong】

演出者:Avantgardey

日期:21/7/2024 (SUN)

時間:20:00

地點:亞洲國際博覽館10號館 AsiaWorld-Expo, Hall 10

票價:VIP $1280 / $780 / $680 (All Seated)

門票開售日期:28/5/2024 11:00

網上購票:www.kktix.com

$1,280 VIP內容 :

- HKD780座位門票

- Avantgardey全員簽名演出海報

- 與Avantgardey成員大合照機會(20名觀眾1組)