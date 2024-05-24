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娛樂
2024-05-24 19:58:15

大阪超人氣舞蹈女團Avantgardey香港開騷 驚喜大跳古天樂神曲《今期流行》(有片)

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Avantgardey預告是次香港專場將公開大跳《今期流行》。

Avantgardey預告是次香港專場將公開大跳《今期流行》。

來自大阪的日本人氣女子舞蹈團體Avantgardey，以精湛舞功配上豐富表情深受網民歡迎，今年農曆年來港獲得空前反應，吸納大批粉絲支持

Avantgardey繼年初來港為花車巡遊擔任壓軸嘉賓後，今個暑假終於有機會目睹她們全員17人的精彩足本專場演出，宣布鐵定721日殺入亞博Hall 10 (10號場館)開騷，今日已宣布售票詳情及粉絲福利。為配合宣傳Avantgardey特地齊齊戴上黑超，編舞演繹古天樂神曲《今期流行》，還原古仔的拜神舞台風，並預告是次香港專場，將公開大跳《今期流行》。

Avantgardey由曾擔任登美丘高校舞蹈部排舞師的編舞家Akane所領導，精挑了17位舞技高超兼表情豐富的女生組成，她們的現場演出編排與表情都下足功夫，完美配合歌曲的節奏，演繹出喜劇一般的視覺衝擊，感染力令各地網民讚嘆不已。

古天樂神曲《今期流行》已成為經典。 古天樂神曲《今期流行》已成為經典。

Avantgardey Shall We Dance Live in Hong Kong

演出者：Avantgardey

日期：21/7/2024 (SUN)

時間：20:00

地點：亞洲國際博覽館10號館 AsiaWorld-Expo, Hall 10

票價：VIP $1280 / $780 / $680 (All Seated)

門票開售日期：28/5/2024 11:00

網上購票：www.kktix.com

$1,280 VIP內容

- HKD780座位門票

- Avantgardey全員簽名演出海報

- Avantgardey成員大合照機會（20名觀眾1組）

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- 觀看演前彩排（10分鐘）

還原古仔的拜神舞台風。 Avantgardey宣布7月香港開騷，今日公開《今期流行》跳舞片造勢。 Avantgardey近年大受歡迎。
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