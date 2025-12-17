大隻Rocky開腔談父女戀羅生門 認識崔碧珈一星期未有任何親暱行為

37歲崔碧珈(Anita)最近成為話題人物，事關她與58歲前港男「大隻Rocky」鄭健樂驚爆相差21年的父女戀；上周五(12日)，Rocky在Facebook上改了status「和Anita Chui在戀愛中」，並附上與崔碧珈的合照，不過女方事後卻否認戀情，強調自己單身的崔碧珈，昨日在社交平台表示：「可能大家真係唔識得玩Facebook，Facebook係唔需要對方確認，都可以tag到對方做戀愛關係，然後share喺自己個News feed度，唔信你自己試吓。我就啱啱試咗tag我前經理人Audrey，係佢唔知道嘅情況下都post咗係我News feed啦！Surprise。」暗指Rocky一廂情願。

上過兩次堂 及至昨晚，Rocky在Facebook以長文交代事件的來龍去脈，他tag了崔碧珈，並寫：「多謝大家近日對我同崔碧珈嘅戀情咁關心！Anita係一個好勤力認真工作同不停學習求進步嘅好女仔，呢個亦都係我非常欣賞同鍾意佢嘅原因。喺呢到我想交代一下，我同Anita喺上個禮拜上健身堂先第一次真正見面同認識，同佢上咗兩次堂之後，上個禮拜五晚佢為咗答謝我，佢喺佢自己嘅社交網站post我哋嘅運動合照同埋tag咗我，並且落堂後請我食飯。食飯過程我哋有好好嘅交流，我覺得大家將來係可以發展落去嘅。食完飯之後，我哋各自返咗自己屋企。當晚因為我想正式向Anita作出追求同埋俾個驚喜佢，所以係冇事先徵求佢同意之下，就喺自己私人Facebook更改咗同佢嘅戀愛關係。我成個動機其實係希望佢第二日喺屋企瞓醒時，睇到個Facebook通知之後，會感到開心同埋接受我嘅愛意，並且知道我對佢係非常非常認真！」

盼 愛護幼苗 Rocky直認自己唔叻玩社交網，以為私人嘅Facebook係唔會有其他人睇到，亦以為更改status，必需對方確認先會show到出嚟。點知原來對方未確認卻公諸於世，他續說：「我作為藝人，實在呢件事係自己太大意，令大家作出不必要嘅揣測，變得戲劇化，越描越黑，令Anita飽受負面輿論同壓力，呢個絕對唔係我嘅原意！所以我要為呢件事負上責任，決定出嚟講返成個事實嘅經過。」字裡行間，Rocky坦言對擁有36G導彈身材的崔碧珈充滿好感，對於事情不斷發酵，他形容雙方目前關係是「好好好好朋友」，指大家仍然處於互相了解當中，亦當然因為大家認識只有一星期，絕未有過任何親密和親暱行為。

最後，Rocky表示：「希望大家俾啲空間我哋，愛護幼苗。」自言將來若有好消息會再向大家分享。