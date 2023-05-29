大離婚日夫｜林日曦「實驗舞台劇映畫」好評如潮加至17場：冇我真人仲好睇

由「腦細」林日曦主創的年度企劃《大離婚日》，分開兩齣夫、妻篇的舞台劇以獨腳戲形式演出，由田蕊妮主演的《大離婚日——妻》於上周五(25日)暫告落幕(下月重演)，緊接公映的《大離婚日——夫》由身在日本的林日曦以錄像形式演出，雖然腦細真身不在現場，仍然能在逾兩小時緊緊捉住觀眾情緒，爆笑又感動，他於今早在社交平台宣布於下月16、17日再度「重演」。
自爆出po又delete
林日曦每次演出舞台劇，一班忠實的「癲喪仔」(林日曦粉絲)總會在甚麼都不知的情況下，瞓身購票支持，去年的獨腳戲《大初戀日》就演足29場。不過，今次的「實驗舞台劇映畫」連林日曦自己都曾擔心，甚至「彈出彈入」出了po又刪除，他在首演後自首，寫道：「對唔住，我知錯，今日首演做完之後，我走去delete咗尋日嗰個post……尋日我驚個show悶得滯，叫監製唔好再邀請嘉賓嚟睇，我又叫大家唔好再買重重重演嘅飛，我而家收返。」首場演出即使林日曦只能以Zoom跟觀眾「見面」，但整齣「錄像演出」仍能贏得觀眾的笑聲、掌聲、歡呼聲，而且場場爆滿，可謂創香港舞台劇的先河。
一買一賣肉體關係 已足夠
前晚，他才表示在香港生活很攰，即使這次跟香港遙距聯繫，都再次疲累失眠，經過今次真的不想再演，並鄭重呼籲，保持「一買一賣肉體關係，便已足夠，千祈唔好再DM我講任何深情說話，唔好動真情，咁樣嘅拜拜先係最瀟灑。」不過，經過連續3日共6場演出後，今早，林日曦再在社交平台發文，宣布「好評如潮～傲嬌重演」，《大離婚日——夫》將於下月重演，他感激觀眾「上年我自己做獨腳戲《大初戀日》29場，今年《夫》一開始只開12場，因為我知所謂「實驗舞台劇映畫」，講完都唔知係乜，又冇我真人，會嚇怕好多人，好彩首演完之後，大家口碑傳開去，俾其他人知道呢個實驗其實非常超值，冇我真人仲好睇……而家終於可以加到17場，所有睇過嘅人，多謝你哋。今年我連半個訪問宣傳都唔想做，所以外面個世界根本唔會知呢件事，而家只有靠你哋嘅口碑，先可以幫我一張一張宣傳開去，唔該晒各位din song(癲喪)」至於加場門票的開賣日期，他就表示「唔知今日下晝定聽日開始有得賣。」