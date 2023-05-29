大離婚日夫｜林日曦「實驗舞台劇映畫」好評如潮加至17場：冇我真人仲好睇

由「腦細」林日曦主創的年度企劃《大離婚日》，分開兩齣夫、妻篇的舞台劇以獨腳戲形式演出，由田蕊妮主演的《大離婚日——妻》於上周五(25日)暫告落幕(下月重演)，緊接公映的《大離婚日——夫》由身在日本的林日曦以錄像形式演出，雖然腦細真身不在現場，仍然能在逾兩小時緊緊捉住觀眾情緒，爆笑又感動，他於今早在社交平台宣布於下月16、17日再度「重演」。

自爆出po又delete 林日曦每次演出舞台劇，一班忠實的「癲喪仔」(林日曦粉絲)總會在甚麼都不知的情況下，瞓身購票支持，去年的獨腳戲《大初戀日》就演足29場。不過，今次的「實驗舞台劇映畫」連林日曦自己都曾擔心，甚至「彈出彈入」出了po又刪除，他在首演後自首，寫道：「對唔住，我知錯，今日首演做完之後，我走去delete咗尋日嗰個post……尋日我驚個show悶得滯，叫監製唔好再邀請嘉賓嚟睇，我又叫大家唔好再買重重重演嘅飛，我而家收返。」首場演出即使林日曦只能以Zoom跟觀眾「見面」，但整齣「錄像演出」仍能贏得觀眾的笑聲、掌聲、歡呼聲，而且場場爆滿，可謂創香港舞台劇的先河。