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娛樂
2023-05-29 12:17:16

大離婚日夫｜林日曦「實驗舞台劇映畫」好評如潮加至17場：冇我真人仲好睇

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林日曦形容《大離婚日——夫》是「實驗舞台劇映畫」，身在日本的他躲在衣櫃裡，於開場和完場時以Zoom形式跟觀眾交流。

林日曦形容《大離婚日——夫》是「實驗舞台劇映畫」，身在日本的他躲在衣櫃裡，於開場和完場時以Zoom形式跟觀眾交流。

由「腦細」林日曦主創的年度企劃《大離婚日》，分開兩齣夫、妻篇的舞台劇以獨腳戲形式演出，由田蕊妮主演的《大離婚日——妻》於上周五(25日)暫告落幕(下月重演)，緊接公映的《大離婚日——夫》由身在日本的林日曦以錄像形式演出，雖然腦細真身不在現場，仍然能在逾兩小時緊緊捉住觀眾情緒，爆笑又感動，他於今早在社交平台宣布於下月16、17日再度「重演」。

林日曦在首演四場後，在社交平台感謝觀眾的笑聲、掌聲、歡呼聲和呻吟聲。 林日曦自首「彈出彈入」，出po又delete。

自爆出po又delete

林日曦每次演出舞台劇，一班忠實的「癲喪仔」(林日曦粉絲)總會在甚麼都不知的情況下，瞓身購票支持，去年的獨腳戲《大初戀日》就演足29場。不過，今次的「實驗舞台劇映畫」連林日曦自己都曾擔心，甚至「彈出彈入」出了po又刪除，他在首演後自首，寫道：「對唔住，我知錯，今日首演做完之後，我走去delete咗尋日嗰個post……尋日我驚個show悶得滯叫監製唔好再邀請嘉賓嚟睇我又叫大家唔好再買重重重演嘅飛我而家收返。」首場演出即使林日曦只能以Zoom跟觀眾「見面」，但整齣「錄像演出」仍能贏得觀眾的笑聲、掌聲、歡呼聲，而且場場爆滿，可謂創香港舞台劇的先河。

《大離婚日——夫》加開至17場。 田蕊妮和谷德昭前晚做觀眾看《大離婚日——夫》

一買一賣肉體關係  已足夠

前晚，他才表示在香港生活很攰，即使這次跟香港遙距聯繫，都再次疲累失眠，經過今次真的不想再演，並鄭重呼籲，保持「一買一賣肉體關係，便已足夠，千祈唔好再DM我講任何深情說話，唔好動真情，咁樣嘅拜拜先係最瀟灑。」不過，經過連續3日共6場演出後，今早，林日曦再在社交平台發文，宣布「好評如潮～傲嬌重演」，《大離婚日——夫》將於下月重演，他感激觀眾上年我自己做獨腳戲《大初戀日》29場，今年《夫》一開始只開12場，因為我知所謂「實驗舞台劇映畫」，講完都唔知係乜，又冇我真人，會嚇怕好多人，好彩首演完之後，大家口碑傳開去，俾其他人知道呢個實驗其實非常超值，冇我真人仲好睇……而家終於可以加到17場，所有睇過嘅人，多謝你哋。今年我連半個訪問宣傳都唔想做，所以外面個世界根本唔會知呢件事，而家只有靠你哋嘅口碑，先可以幫我一張一張宣傳開去，唔該晒各位din song(癲喪)」至於加場門票的開賣日期，他就表示「唔知今日下晝定聽日開始有得賣。」

 

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