大離婚日｜田蕊妮爆喊謝幕 頭場翌日感虛脫：係咪只做到一場

由《大辭職日》、《大MK日》和《大初戀日》林日曦主創的年度無聊企劃《大離婚日》，邀得視后田蕊妮以獨腳戲形式演的「妻子」篇，已於前晚(12日) 假香港演藝學院歌劇院開鑼，首晚演出好評如潮，田蕊妮在昨天的晚場(第三場)謝幕時再度爆喊，她在社交平台上載短片，片中自言希望有天謝幕時不會再哭，又分享完成頭場後情緒高漲，昨晨才發現不妙，擔心不能站台演出，「今朝(13日)起身，整個人散晒 死啦我係咪只做到一場……」當然一站台上，田蕊妮立即充滿能量，在第三場完場時，獲觀眾超過一分半鐘的掌聲。

希望謝幕時不再爆喊

昨晚(13日)在《大離婚日-妻》謝幕時，田蕊妮拿出手機想拍低觀眾的歡呼掌聲短片，自我鼓勵，不料手機失靈，她說，「原本想用電話錄得你哋，個電話down機，愛死你哋，你哋咁樣(拍掌)我會唔捨得走，老公(戲中的林日曦)會好慘！」接著她已忍不住爆喊，一度蹲下來，待情緒冷靜後，站起來以紙巾抺淚，「好希望有晚謝幕係唔會喊！」她續說，「做完第一場，反應好好，返到屋企好High，睇手機看大家留言。點知今朝起身，整個人散晒……死啦我係咪只做到一場！但一on show睇到大家反應，俾咗好多力量我。」她笑言，可立刻演多一場。

每次都視作最後一次

田蕊妮於完成頭場時，一度感觸哽咽道：「近呢幾年我每做一樣嘢，都覺得係我最後一次嘅演出。我唔係講大話，因為今日唔知聽日事，永遠唔知之後會發生咩事，所以呢個舞台劇，我都當係我最後一次嘅演出，好多謝你哋，我好開心可以再次見到你哋。」