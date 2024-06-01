大馬女神Miko任瘦身大使 自認捱得盼演真人騷

唐安麒昨日（31日）在銅鑼灣皇室堡舉行「Angel Face唐安麒美顏瘦身專門店品牌大使發布會」，宣布委任有「翻版林明禎」的馬來西亞藝人Miko Wong（黃潔琪）為品牌大使。Miko以「Pink Lady」的露肩短裙造型登場，盡展美好身段，現場有逾半百粉絲應援。
唐安麒旗下的ACE娛樂孖妹組合JJBABY亦有落力跳唱打頭陣，為發布會揭開序幕，昔日是孖妹童星的JJBABY，演出令人眼前一亮。JJBABY兩位成員JAYBO及JAYBIE曾參演多部劇集包括《星空下的仁醫》及《十月初五的月光》，憑「洋蔥式」的催淚演出成為網民熱話，近年她們在韓國的YS偶像學院攻讀出道班。緊接則是ACE娛樂另一女團LadieS上陣演出。
獲唐安麒邀請擔任品牌大使，Miko就表示：「以前曾試過極端的減肥方法，例如戒吃澱粉質和糖，但原來會令我容易發脾氣，更令致血糖低而常常感到暈眩。」Miko稱自己減肥見效，手臂、大腿和腰成功瘦了，最緊要是上圍沒有縮水！對於林明禎早前宣布因健康問題要暫時停工，Miko被睇好可趁機取代對方的女神地位，對此Miko說：「不要說取代，都是工作而已。我希望她好好休息，照顧身體。」笑言自己十分「捱得」的她，說盼望可參與拍攝真人騷外，更說稍後會為《ACE演藝模特大賽》擔任評審，勝出者可赴韓國受訓。