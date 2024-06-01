大馬女神Miko任瘦身大使 自認捱得盼演真人騷

唐安麒昨日（31日）在銅鑼灣皇室堡舉行「Angel Face唐安麒美顏瘦身專門店品牌大使發布會」，宣布委任有「翻版林明禎」的馬來西亞藝人Miko Wong（黃潔琪）為品牌大使。Miko以「Pink Lady」的露肩短裙造型登場，盡展美好身段，現場有逾半百粉絲應援。

唐安麒旗下的ACE娛樂孖妹組合JJBABY亦有落力跳唱打頭陣，為發布會揭開序幕，昔日是孖妹童星的JJBABY，演出令人眼前一亮。JJBABY兩位成員JAYBO及JAYBIE曾參演多部劇集包括《星空下的仁醫》及《十月初五的月光》，憑「洋蔥式」的催淚演出成為網民熱話，近年她們在韓國的YS偶像學院攻讀出道班。緊接則是ACE娛樂另一女團LadieS上陣演出。