大馬女神Miko遊澳門｜黃潔琪全程廣東話主持 享受葡國菜、主教山著婚紗影寫真 (多圖)

由馬來西亞女神Miko Wong黃潔琪主持的HOY TV旅遊節目《大馬女神Miko遊澳門》本周播出。Miko以甜蜜男友視角，帶觀眾一連10集穿梭澳門大街小巷，包括香港人熟悉的熱門景點，以及鮮為人知的葡國風情特色景點，多角度呈現澳門特色。
《大馬女神Miko遊澳門》宣傳一出已經引起網民關注，粉絲都非常期待Miko做旅遊節目主持，可以帶大家以不一樣角度再度認識去慣去熟的澳門。Miko不時客串網上短片，但擔正主持電視節目倒是首次。而今次最大挑戰，是要全程以廣東話主持，在各個景點介紹連串歷史文化背景，Miko表示: 「今次係我人生中第一次全程用廣東話來主持節目，好緊張、好開心、好興奮。」她又指自己拍節目時在澳門生活了約半個月「廣東話應該進步神速」，睇睇已出街內容，Miko的廣東話的確有好大進步。
節目開首Miko在碼頭等候，與觀眾一起出發坐船過大海，到達酒店後更一起計劃行程，一開始已經拍拖感滿分。Miko在節目內介紹了大量葡國文化，包括遊覽板樟堂巷的正宗葡國菜、試飲櫻桃利口酒、朱古力酒，講解美酒背後歷史典故，又體驗著靚靚葡國服兼即場學跳葡國土風舞。去澳門旅行，行程當然都有經典熱門打卡位大三巴，Miko就醒大家貼士，原來除了經樓梯前往最高點，還可以經大炮台，穿過澳門博物館以電梯上去，別有一番風味。
Miko每集都以不同造型現身，粉絲可大飽眼福，除了葡國服外，Miko其中一集更加穿上婚紗在東望洋燈塔、主教山小堂拍寫真；另外又到水上樂園，試玩室內恆溫設施，即使天氣轉涼都無阻Miko以清涼泳衣上陣，玩盡刺激遊戲。而最驚險的行程，要數澳門地標「旅遊塔」，笨豬跳就無試，但極度畏高的Miko都鼓起勇氣嘗試了空中漫步，在行出旅遊塔時更向天大叫「我勇敢！」為自己打氣，但行到一半仍然驚到喊出聲，又叮囑攝影師「唔好影到我咁肉酸」，幸好行完一圈、欣賞高空美景後Miko都笑住回程，又喊又笑，認真可愛。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈