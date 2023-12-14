大鬧廣昌隆｜周海媚飾演小芙蓉 曾因坐山墳拍攝被惡鬼纏身險奪命 成名背後有段故？

由周海媚（海味）及林家棟主演嘅TVB經典劇集《大鬧廣昌隆》25周年，一班網民都話無論演員定係主題曲《抱緊眼前人》都好難忘；除咗劇情加插鬼嘅情節，首播及重播日期都正值於舊曆七月鬼節。劇集講述小芙蓉（周海媚飾）與許大廣（林家棟飾）譜寫人鬼戀，最後二人雙雙憑此劇爆紅，但周海媚成名背後有段故？ 原來曾經有師傅提醒佢個八字容易跟靈體接觸，可以係壞事亦會係好事，如果有一次能演女鬼角色，一定會紅。

周海媚自爆有陰陽眼

周海媚曾分享指自己有陰陽眼，曾於一次在清水灣電視城拍攝時，半夜去女廁竟然見到個肥女人抱住個BB餵奶。梁思浩亦曾在網台節目《世界鬼故事》提過，周海媚曾被惡鬼纏身；梁思浩表示，周海媚初入行時返內地拍民初戲，一向唔信有鬼嘅周海媚坐住山墳拍攝，之後就晚晚發埋同一個夢，夢見自己飛上天，又喺大草源上見到個背向佢嘅女人，該女人仲要面目猙獰；而奇怪嘅係，每次周海媚喺呢個時候都會紮醒。

周海媚被鬼壓一個月激瘦18磅

一個月後，周海媚開始被鬼壓到唔郁得，一個月內激瘦咗18磅，當時更傳出佢患上厭食症，最後TVB經理人介紹師傅予周海媚，師傅見到佢八字，即時問及周海媚係咪見到個女人背影，師傅表示：「唔係你話我聽，係佢(女鬼)同我講，佢喺度！佢仲問佢點解拍戲要坐爛佢間屋。佢話一定要攞你命，我試吓同佢講數得唔得喇，你畀一個星期時間我。」

周海媚於《大鬧廣昌隆》劇照