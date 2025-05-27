大J與太太曾歷6次試管嬰兒失敗　決心搵代母美國代孕｜YouTuber

百萬YouTuber大J（Jason）與日籍太太Mai於2020年結婚，2021年移居日本，於當地以500萬港元買地起屋。二人一直想育有小朋友，曾試過中醫調理、針灸暖宮及6次試管嬰兒等方法亦唔成功；日前，大J拍片宣布展開代母生育計劃，指自己早前已到台灣進行檢查和留存精子，再將樣本運送至美國進行代孕，坦言所有配套及花費需25至30萬美元。事件引起網民熱議，於是大J於上周六（24日）又再拍片解答網民問題，表示若一切順利，將會喺明年1月赴美接BB，認為：「每個人都會有自己想法，我不強求別人認同我們的決定。」
決定選用亞洲年輕女性卵子做代母計劃
大J過往曾拍片分享IVF（人工受孕）結果，表示與太太可以自然懷孕嘅機會非常低，過往曾進行試管嬰兒皆失敗，曾經成功著床胚胎，以為有曙光，但不久之後個胚胎冇再發展落去，太太因而要做人工流產。
大J解釋做IVF過程非常辛苦，需要取卵、打針，太太唔想再經歷做IVF嘅痛苦，加上二人已失敗咗6次，因而決定搵代母：「另外一個原因，就係做IVF係有PGT-A檢查。咁咩叫PGT-A檢查？即係精子配合卵子去到做胚胎之後，我哋係做晒所有嘅DNA檢查，將有問題嘅胚胎剔除，剩返一啲DNA完整、完全冇問題嘅胚胎，先至會移植去我太太身體裏面。其實成功率應該係有九成以上，但我哋都失敗咗6次咁多。」
不過，大J表示IVF失敗原因有機會係自己精子問題、太太卵子問題，或子宮有問題，因此太太決定唔用自己嘅卵子，選用亞洲年輕女性捐贈嘅卵子做代母計劃，以增加成功率。大J續指，屆時BB出世後，要喺美國逗留幾星期：「到時如果小朋友出咗世，我哋要去美國接佢返嚟，到時我要喺美國逗留幾個禮拜，甚至可能要留個半月或兩個月，有好多法律手續要做。」
大J：找代母代孕喺美國係合法
唔少網民知道大J與太太嘅經歷，表示IVF真係好辛酸，又指太太一定受咗好多若，但認為現時搵代母生育，又唔係用太太嘅卵子，覺得點解佢哋唔選擇去領養。對於領養一事，大J回應指自己唔係日本人所以好困難：「大家要知道我唔係日本人，我而家住喺日本，我要領養一個小朋友，喺呢度係極之、極之困難，甚至乎可以話接近冇可能。」又指，其實自己與太太都覺得小朋友同佢哋即使冇血緣關係都冇問題。
大J又對尋找代母代孕是否有違道德呢個問題回應，指自己係喺合法嘅地方去做：「話我哋去搵代母係好殘忍嘅事，美國係合法，我唔係去啲第三世界國家搵一啲好慘嘅人。呢個世界上，有好多嘢喺有啲地方就合法，有啲地方就係唔合法，咁我選擇去一個完全合法嘅地方去做。」
唔少網民於影片下留言，表示佩服大J坦然分享，並祝福一切順利：「做每個決定都係唔容易， 欣賞你倆的勇氣與付出。」、「君子坦蕩蕩，大 J 願意坦然分享已經值得敬佩！」、「大J 加油！真男人！」、「冇經歷過既人，好難明白個種既困難，多謝你既分享，對其他有一樣困難嘅人好有幫助。」、「你講點解要拍呢條片分享，真心好respect」、「需要和任何人交代，這是你們的決定一路為了小朋友的問題都辛苦了」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈