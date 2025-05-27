大J與太太曾歷6次試管嬰兒失敗　決心搵代母美國代孕｜YouTuber

百萬YouTuber大J（Jason）與日籍太太Mai於2020年結婚，2021年移居日本，於當地以500萬港元買地起屋。二人一直想育有小朋友，曾試過中醫調理、針灸暖宮及6次試管嬰兒等方法亦唔成功；日前，大J拍片宣布展開代母生育計劃，指自己早前已到台灣進行檢查和留存精子，再將樣本運送至美國進行代孕，坦言所有配套及花費需25至30萬美元。事件引起網民熱議，於是大J於上周六（24日）又再拍片解答網民問題，表示若一切順利，將會喺明年1月赴美接BB，認為：「每個人都會有自己想法，我不強求別人認同我們的決定。」

決定選用亞洲年輕女性卵子做代母計劃

大J過往曾拍片分享IVF（人工受孕）結果，表示與太太可以自然懷孕嘅機會非常低，過往曾進行試管嬰兒皆失敗，曾經成功著床胚胎，以為有曙光，但不久之後個胚胎冇再發展落去，太太因而要做人工流產。

大J解釋做IVF過程非常辛苦，需要取卵、打針，太太唔想再經歷做IVF嘅痛苦，加上二人已失敗咗6次，因而決定搵代母：「另外一個原因，就係做IVF係有PGT-A檢查。咁咩叫PGT-A檢查？即係精子配合卵子去到做胚胎之後，我哋係做晒所有嘅DNA檢查，將有問題嘅胚胎剔除，剩返一啲DNA完整、完全冇問題嘅胚胎，先至會移植去我太太身體裏面。其實成功率應該係有九成以上，但我哋都失敗咗6次咁多。」

不過，大J表示IVF失敗原因有機會係自己精子問題、太太卵子問題，或子宮有問題，因此太太決定唔用自己嘅卵子，選用亞洲年輕女性捐贈嘅卵子做代母計劃，以增加成功率。大J續指，屆時BB出世後，要喺美國逗留幾星期：「到時如果小朋友出咗世，我哋要去美國接佢返嚟，到時我要喺美國逗留幾個禮拜，甚至可能要留個半月或兩個月，有好多法律手續要做。」