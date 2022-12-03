大S公開汪小菲2600萬借據 昔日夫妻隔空開戰

汪小菲的母親張蘭連日以來開多次直播，不斷抨擊前媳婦徐熙媛(大S)一家，指控大S全家人偷電才導致電費如此昂貴，掀起網民熱烈討論。大S今日(3日)終忍無可忍大爆發，直接在IG公開銀行明細，指出兩間房都是她自己貸款購買，同時也在Facebook上傳汪小菲親筆寫的2600萬借據，2018年借的錢至今只還了500萬，她諷刺直批「嫁入『豪門』真是穩賠」。大S在IG上公開銀行帳戶明細，表明雖然是「愛新覺羅汪（意指汪小菲）」挑選的，但實際上是她買單，文末還不忘小酸張蘭「心疼聲嘶力竭賣酸辣粉的被兒坑！」明細上可見2016年從她帳戶出去的購房相關款項，包括多筆交屋款、房貸火險等，總金額高達2億元。

至於沉寂數日的汪小菲，也發文還擊，鬧爆前妻「你今天睜眼說瞎話」，雙方戰火再度引爆。

【汪小菲微博發文】

徐熙媛，你今天睜眼說瞎話，咱們買的那個房子時，我在台灣都沒有賬戶！我賣了畫，都匯到你永豐銀行！首付交了兩個多億，後來酒店有了賬戶，就從酒店付的房貸。當時酒店開業差點兒資金，從大陸匯不來錢！你以為匯款那麽容易嗎？我讓你幫我度過一下，當時又買房酒店又在裝修同時進行。你讓我寫的借條，我什麽時候，給你給家那麽多東西，我讓你寫過任何東西？離婚的時候你自己說的這個錢不用還了，因為四億那個房子給你了。但是離婚後你又出爾反爾，我同意給你，我換不出那麽多外匯，所以賣了一幅畫價值五百萬台幣，我就先還了你五百萬，剩余的後續慢慢還完。當時律師都在，大家都能作證！你要臉嗎？等會兒會把這些資料一一公開！