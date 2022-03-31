大S再婚│張蘭罵小S：惹禍的嘴 汪小菲唔准女兒叫具俊曄做老竇

韓網友幫口叫汪小菲母子收口

汪小菲罵小S之餘，又稱：「想要孩子，更不允許一個我不認識的人讓他們叫爸爸。」張蘭幫口稱，兒子離婚後很辛苦，並對孫女說：「過得不好就來找奶奶。」還透露孫女曾給留言點讚，「這孩子不是培養出來的，一定是影響出來的，相信一個好女人會影響三代。」汪小菲母子連番發咀炮，不但在兩岸網上掀起熱議，消息更傳回韓國，當地論壇便有一則「看完徐熙娣節目徹底暴氣的徐熙媛前夫」的文章，韓網友喊話叫汪小菲：「先管管他媽媽的嘴比較好吧？」