大S子女傳已搬入汪小菲租住處 後母Mandy發表心聲

大S（徐熙媛）上月初與家人遊日期間因病離世，本月15日終於下葬長眠於台灣金寶山。大S離開後留下一對年幼子女，還有上億台幣的豪宅及遺產，一直成為焦點。據台媒指，大S的一對子女目前已經搬離大S生前的豪宅，並搬入汪小菲的台北租屋處，與汪小菲和「後母」馬筱梅 (Mandy)一起居住。



據指大S離世後，子女的監護權會轉給前夫汪小菲，而S家早前已將兩名孩子的護照和台胞證交給汪小菲，而大S生前希望子女能在台北讀書，所以兩名孩子暫時不會跟隨汪小菲回北京；消息指，姐弟二人日前已搬離大S豪宅，並入住汪小菲在台灣的租屋處生活，同時亦聘請了保母照料其生活起居，汪小菲日後就台北、北京兩邊跑。而成為後母的Mandy，就在社交網透露心聲，近日有網友留言向她表示：「雖然大S是我的偶像，但是自從有了你，兩個家人的生活更豐富多彩了」。對此，Mandy回應：「我和你們都一樣希望家人好，謝謝你們給予正面的鼓勵。」不過，亦有傳另Mandy在大S葬禮當天，兩名寶貝沒送母親最後一程，而是被她帶去上手作課，面對網友指責，Mandy反問：「不應該有正常生活嗎」，並解釋事先未被告知大S當天要舉辦葬禮，跟大家一樣都是看網路才知。



另外，大S生前住在「台北信義」的豪宅，每月房貸還需要繳付百萬台幣，而在她過世後豪宅如無人要負擔房貸，將面臨法拍的命運，但最終如何處置，還在協商當中。據傳，具俊曄在處理大S身後事後，將和朋友一起到紐約散心，再回韓國探望母親和姐姐，至於，他之後會否到台北跟S媽和小S同住，網民估計他只會間中會台北探親的及拜祭大S。