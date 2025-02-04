大S徐熙媛遊日流感併發肺炎離世 終年48歲

台、日媒體昨傳來娛樂圈悲痛消息，2001年憑電視劇《流星花園》中飾演杉菜一角紅遍亞洲的徐熙媛(大S)，與家人到日本旅行時因流感併發肺炎不治離世，終年48歲。據悉大S與家人於1月29日(正月初一)到日本旅行，她在出發前已感身體不適，但繼續行程，直至初三(31日)入院，至前天、年初五早上病逝。

據悉，大S的遺體昨已在日本火化，家人稍後會將她的骨灰運返台灣。她的丈夫具俊曄接受韓國傳媒訪問時表示，自己心情大受打擊，對於妻子的離去更表示「無法接受」。徐媽媽委託好友兼製作人王偉忠向外界表示：「家人們都過度傷心，很抱歉無法接聽各界關心的電話，更無法說明過程，請大家見諒。」