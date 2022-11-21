大S查封前夫資產 汪小菲微博爆SEED發文反駁

汪小菲原本按時支付大S每月生活費，惟大S與韓星具俊曄結婚後，汪未有再支付，據悉金額高達500萬元新台幣。由於汪小菲違反離婚協議，有台媒指汪小菲在台灣的資產隨即被查封。
汪小菲其後透過律師發聲明，稱「現在存在的爭端，就是本人不想再另外付的家用和電費，就這麼簡單。感謝各界關心。」他亦在微博連發多則帖文，當中包括一個列表，入面詳列逾4千萬元新台幣款項支出內容。他指大S再婚之後，絕無必要為他們付電費，並謂「司機，阿姨，都是我在開工資，孩子的錢學費，生活，一分沒少！另外，我們是共同撫養！他們沒有權利去阻止我看孩子。」
汪小菲鬧爆大S小S
汪小菲在微博留言表示，會飛台灣把一對小朋友接回北京。他說︰「那個家四個億台幣，我買的，付了2.4億首付，每月100多萬房貸我付著，全是我設計的風格，裝修都是我盯著。別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？還他媽的讓我付電費，還讓我孩子在那兒。都給我回北京來！」
汪小菲亦在微博大鬧大S、小S及徐母，而他的母親張蘭亦狂鬧大S及徐母。大S母親回應傳媒表示張蘭罵她罵了半小時，認為10年婚姻結束應好聚好散，不想見到這個情況。對於汪小菲表示要飛到台灣，徐母說︰「他是他們的家人，飛來看他們是應該的，但如果要吵架的話，就不必了」。