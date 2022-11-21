大S查封前夫資產 汪小菲微博爆SEED發文反駁

汪小菲原本按時支付大S每月生活費，惟大S與韓星具俊曄結婚後，汪未有再支付，據悉金額高達500萬元新台幣。由於汪小菲違反離婚協議，有台媒指汪小菲在台灣的資產隨即被查封。

汪小菲其後透過律師發聲明，稱「現在存在的爭端，就是本人不想再另外付的家用和電費，就這麼簡單。感謝各界關心。」他亦在微博連發多則帖文，當中包括一個列表，入面詳列逾4千萬元新台幣款項支出內容。他指大S再婚之後，絕無必要為他們付電費，並謂「司機，阿姨，都是我在開工資，孩子的錢學費，生活，一分沒少！另外，我們是共同撫養！他們沒有權利去阻止我看孩子。」