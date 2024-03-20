大S爆料「婚內出軌的是你不是我」 汪小菲還擊：你產生幻覺時用刀、用高爾夫球桿打我！

大S(徐熙媛)與前夫汪小菲積怨多年，今日大S發長文向前夫開火，文中第一句就寫下：「婚內出軌的是你不是我。」隨後提到，離婚後確實為了洩憤碌了汪小菲的信用卡好幾次，大S突如其來的攻勢震撼網民，汪小菲亦不甘示弱，疑似貼出部份支出證明，更寫「其他的在法院說」。 十年婚姻二死一重傷 大S發文坦承曾碌汪小菲的信用卡洩憤，她還寫：「但這是你自己簽字允許的，重點是我並沒有刷你的卡買任何東西給我先生。」至於大S亦列出三點洩憤原因，包括是張蘭造謠拍黑人(陳建州)毆打汪小菲，大S還原當時情況：「你喝多動手推倒我妹妹(小S)，我大着肚子阻止也被你推倒在地，你抄起哈利波特精裝版砸向我，黑人出手固定你停止傷害我，他並沒有毆打你。」第二點，因為大S當時收到「大量你婚內跟各個不同的女性不堪入目的照片」，她為此深受打擊。第三點，大S向前奶奶透露丈夫出軌，當時被勸打消離婚念頭，大S：「她向我保證絕無此事，隔天她和張穎穎的合照和對鍊出現在各大媒體，被打臉後她矢口否認早已認識張穎穎並不斷羞辱她，事後你自己公開早已和她交往，她是你的恩人。」大S感嘆：「十年婚姻二死一重傷。」文中提到「二死一重傷」引起網民好奇當中意思，有網民猜測應是代表大S兩度流產，她自己也在生產時癲癇發作，當時險些送上生命。

工作室指汪小菲欠億元 不過，對於刷卡洩憤一是，她事後回想也覺得有些可笑，「因為我借你、付出在你身上的 多更多，刷你的卡，花的卻是我自己辛苦賺來的錢。」汪小菲下午回應大S指控，自言沒有推倒小S，更大爆：「事實是你產生幻覺的時候，你用刀、用高爾夫球桿、用紅酒瓶打我！」並公開多張截圖，表示「其他的在法院說」。與此同時，大S工作室隨後也發出一份聲明，指汪小菲曾向大S借人民幣1600萬元及港幣1000萬元，可是現在只還了500萬台幣，指高達逾億台幣尚未償還。

【大S聲明全文】 婚內出軌的是你不是我。離婚後我確實為了洩憤刷了你幾次卡，但這是你自己簽字允許的，重點是我並沒有刷你的卡買任何東西給我先生。 我當時憤怒是因為 1：張蘭造謠黑人因跟你政治理念不同而毆打你，事實是：你喝多動手推倒我妹妹，我大著肚子阻止也被你推倒在地，你抄起哈利波特精裝版砸向我，黑人出手固定你停止傷害我，他並沒有毆打你。 2：我收到大量你婚內跟各個不同的女性不堪入目的照片，深受打擊！才知為何你總急著兩地飛⋯

3：張蘭勸我不要離婚，我把你早已出軌的事實告知她，她向我保證絕無此事，隔天她和張穎穎的合照和對鍊出現在各大媒體，被打臉後她矢口否認早已認識張穎穎並不斷羞辱她，事後你自己公開早已和她交往，她是你的恩人。 十年婚姻二死一重傷，刷卡洩憤這事，現在想來也可笑，因為我借你、付出在你身上的 多更多，刷你的卡，花的卻是我自己辛苦賺來的錢。離婚後你們造謠帶風向讓我被網暴至今，我要感謝你，製造這麼艱難的關卡讓我闖⋯⋯《不抱怨、沒藉口、優雅從容的，上！》