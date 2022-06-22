大S白滑婚照曝光 皮膚滿滿骨膠原如少女

▲具俊曄於好友劉在錫、曹世鎬節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》亮相，首度公開婚照。▲ 台灣女星大S(徐熙媛)，去年與汪小菲離婚後，今年閃嫁舊愛韓國團體「酷龍」成員具俊曄，獲全世界祝福，讚大S今次揀Oppa嫁得好。而近日回韓工作的「國民姊夫」具俊曄，即將在好友劉在錫、曹世鎬主持的清談節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》亮相，在今日釋出的預告中，具俊曄首度公開與大S的婚照。

國民姊夫致電 大S首 句話：我喺光頭！ 具俊曄相隔20年迎娶大S，不但在中、台兩地掀起話題，在韓國的網絡亦成為熱話。具俊曄在節目中說，初見大S時已覺她非常漂亮，就算分手時仍保留著她的電話。而當他知道大S與汪小菲離婚後，立即找了一堆理由聯絡女方，俊曄相又在節目中說，他致電大S說的第一句話就是：「Hi，我喺光頭！」