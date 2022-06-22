大S白滑婚照曝光 皮膚滿滿骨膠原如少女

▲具俊曄於好友劉在錫、曹世鎬節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》亮相，首度公開婚照。▲
台灣女星大S(徐熙媛)，去年與汪小菲離婚後，今年閃嫁舊愛韓國團體「酷龍」成員具俊曄，獲全世界祝福，讚大S今次揀Oppa嫁得好。而近日回韓工作的「國民姊夫」具俊曄，即將在好友劉在錫、曹世鎬主持的清談節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》亮相，在今日釋出的預告中，具俊曄首度公開與大S的婚照。
國民姊夫致電大S首句話：我喺光頭！
具俊曄相隔20年迎娶大S，不但在中、台兩地掀起話題，在韓國的網絡亦成為熱話。具俊曄在節目中說，初見大S時已覺她非常漂亮，就算分手時仍保留著她的電話。而當他知道大S與汪小菲離婚後，立即找了一堆理由聯絡女方，俊曄相又在節目中說，他致電大S說的第一句話就是：「Hi，我喺光頭！」
中韓網友難得唔罵戰 齊聲祝福
具俊曄又在節目裡面，公開自己與大S婚紗照，身穿簡約白色婚紗的大S，頭帶白色網紗，笑容甜美的她，露出雪白香肩，企在身穿黑色禮服的具俊曄身邊，更顯肌嫩滑雪白，肌齡猶如20歲少女。具俊曄更騷出兩人左手無名指的紋身婚戒，中韓網友紛紛湧入留言，「這對結婚故事說真的比玄彬和孫藝真結婚還要讓我更感興趣」、「一定要永遠幸福快樂」、「瘋狂的迷上歐巴和熙媛的愛情故事」、「感动得哭了，祝福一对新人」、「有緣人最終還是會走到一起，祝福他們平安幸福直到永遠」、「太浪漫了，看哭了」、「大S好美 姊夫好帥」。