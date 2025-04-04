大S給女兒珠寶被傳拍賣 具俊曄一直留台每星期約S媽見面

大S（徐熙媛）在2月2日病逝日本，並已安葬於台灣金寶山。對於大S離開後留下一對年幼子女，還有上億台幣的豪宅及遺產，一直成為焦點。近日有消息指大S留給女兒的珠寶被拿到外地拍賣，更點名質疑是S媽（ 黃春梅）、小S（ 徐熙娣）及具俊曄所為。對此，仍未走出喪姊之痛的小S透過經理人駁斥外界製造謠言，更透露正在努力振作「復工」。



自大S離世後小S 全面停工，對於指控，她透過經理人發聲駁斥表示：「我姐姐離世，對我如同天崩地裂，我每天都在想念她。為她寫歌，也在想何時能夠振作起來開始工作，因為我知道我姐希望我能珍惜自己還能工作，所以這是我每天所做所想！」她續指：「不敢相信我姐姐都走了，竟然還有人不斷造謠、抹黑！我真的很想問：你們到底還要幹嘛？她已經走了！你們到底還要幹嘛！」除小S外，S媽亦反擊表示：「一派胡言，我見都沒見過！」她更直斥有人早有預謀：「早就料到他會如此，我一生為孩子，如今一毛都輪不到我！我都沒想到要分什麼，邪惡的人腦袋瓜子，我無法理解……. 她賺錢就是要養我，如今，只是沒有留在紙上，我只能聽法律安排！」雖然S媽沒有指名道姓，但網民都猜測她所指的是大S前夫汪小菲。



另外，有指具俊曄在大S離世後，由火化到安葬全程守護，如今亦一直留台，並獲好友麥可赴台陪伴，有指具俊曄每周仍與S家人聚餐見面，互相關懷，一起扶持渡過傷痛。至於，汪小菲和現任太太馬筱梅（Mandy）在5月中的婚禮將會如期舉行，吳宗憲也證實上星期已收到請帖，不過因工作關係疑已拒絕出席。