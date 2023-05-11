大S親證婚前4日流產 被提傷心事發聲明鼓勵同路人

台灣女星徐熙媛(大S)與大陸商人汪小菲於2021年離婚，其後大S下嫁昔日情人具俊曄，令汪小菲多次隔空指責大S的不是，連前奶奶張蘭亦加入戰團，與大S駁火，大S亦為此多次還擊，最終二人要對簿公堂。近日有台媒爆料指大S首次流產其實在2011年，亦即是與汪小菲結婚前4天，非常虛弱的她只好全程頂硬上。

眾所周知大S曾於2018年流產，其後二人未幾為大陸綜藝節目《幸福三重奏》錄影。當時大S予人感覺很虛弱又浮腫，甚至發脾氣，但汪小菲表現成一百分好男人，處處遷就大S，一度獲大陸網民讚他是好老公。然而，台媒指大S為了汪小菲在大陸的形象及餐廳生意，於是參與節目錄影，為他建立好老公的人設。

承認首次流產是婚前4天

大S其後透過律師發聲明並附上超聲波照等，證實自己是在婚前流產。當年大S在婚禮上未有接受任何訪問，今在聲明回應說︰「徐熙媛女士確實於2011年3月18日因腹中胎兒死亡必須經由手術終止妊娠，以致4天後(2011年3月22日)的三亞婚禮，無法出面接受媒體採訪，實因失去孩子的痛苦，身心受到嚴重煎熬，力不從心，還請當年飛往三亞參與婚禮的媒體好友們見諒。」

至於第二次流產，聲明稱「2018年4月2日徐熙媛女士於婦產科回診發現腹中胚胎萎縮，並於同年4月20日進行流產手術，而前一天4月19日騰訊視頻之節目幸福三重奏製作單位前來台北拍攝前採，4月27日飛往北京錄製第一期拍攝內容，所以社會大眾在節目播出視頻中看到徐熙媛女士身心狀態不佳，實因剛流產7天就去工作，已盡最大的努力配合節目拍攝，但內心的傷痛，筆墨難以形容。」