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娛樂
2025-05-10 14:15:46

大S離世百日S媽仍陷喪女之痛 小S：為了照顧媽媽要振作

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小S（右）在姊姊過世後，和大姊一起照顧S媽（左）。（圖／翻攝自Facebook@小S 徐熙娣）

48歲女星徐熙媛（大S）2025年2月流感併發肺炎，不幸病逝日本。如今大S過世約百日，妹妹徐熙娣（小S）9日分享姊妹生活點滴，並向自己打氣，要為了媽媽振作起來。

小S於9日在社交平台發文，她說，大S從小就是她的後盾，每當遇到困難或退縮時，大S總會以「徐熙娣，妳很俗辣（膽小）耶！」這句話來激勵她，遇上事情也會第一時間找大S商量。

S媽還得打強心針

她懷孕那年，打電話給姊姊大S時，對方先開口說「妳懷孕啦！」又一起思考不會讓媽媽抓狂的說法，讓她感到很安心。後來小S遇到事業低潮，大S還會半開玩笑，說她「假裝自己不想當明星」，以此鼓勵她繼續奮鬥。

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據了解，自大S離世後，小S向節目《小姐不熙娣》請假長達半年調整心情，同時照顧陷入喪女之痛的母親。小S現與媽媽、大姊徐熙嫻同住，S媽（黃春梅）一直走不出喪女的打擊，不僅要看身心科（精神科），還得打強心針，狀況時好時壞。

具俊曄留台陪S媽

小S在文末感性寫道：「珊，接下來我得真的振作起來了，因為媽媽真的好想妳，我也好想妳，可是我要好好照顧媽媽」。她也向媽媽喊話鼓勵：「媽，大家都會記得珊珊的，您還有一個善良和一個白目（傻氣）的女兒喔」。

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而大S的丈夫具俊曄目前仍留在台灣，媒體報道指出，他目前未打算離開台灣，要繼續陪伴外母S媽度過這段艱難時期。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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