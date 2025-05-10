大S離世百日S媽仍陷喪女之痛 小S：為了照顧媽媽要振作

小S（右）在姊姊過世後，和大姊一起照顧S媽（左）。（圖／翻攝自Facebook@小S 徐熙娣）

48歲女星徐熙媛（大S）2025年2月流感併發肺炎，不幸病逝日本。如今大S過世約百日，妹妹徐熙娣（小S）9日分享姊妹生活點滴，並向自己打氣，要為了媽媽振作起來。

小S於9日在社交平台發文，她說，大S從小就是她的後盾，每當遇到困難或退縮時，大S總會以「徐熙娣，妳很俗辣（膽小）耶！」這句話來激勵她，遇上事情也會第一時間找大S商量。

S媽還得打強心針

她懷孕那年，打電話給姊姊大S時，對方先開口說「妳懷孕啦！」又一起思考不會讓媽媽抓狂的說法，讓她感到很安心。後來小S遇到事業低潮，大S還會半開玩笑，說她「假裝自己不想當明星」，以此鼓勵她繼續奮鬥。