大S離世︱具俊曄不捨愛妻煞停樹葬 前夫汪小菲再度抵台態度轉變

台灣女星徐熙媛（大S）農曆新年遊日期間猝逝。大S的骨灰現時暫存在家中，小S早前曾透過經理人表示會遵從胞姊遺願安排樹葬。不過，有消息指樹葬已經煞停，主要是因為具俊曄不捨大S， 希望日後能有一個隨時都能去拜祭亡妻的地方，具俊曄表示：「希望日後能有一個隨時都能去探望熙媛的獨立空間，可以好好陪伴熙媛，所以在和家人討論後，決定重新選擇埋葬地點。」大S的離世對其家人的打擊甚大，除了胞妹小S（徐熙娣）已向節目《小姐不熙娣》告假，預計停工半年，具俊曄亦全面停工。據台灣傳媒報道，飽受喪妻之痛的具俊曄，將之前已拍製的品牌代言工作仍會繼續，但DJ騷、記者會、粉絲見面會等公開活動將無限期暫停，且未有復工時間表。

而另一邊廂，大S的前夫汪小菲昨日與現任妻子馬筱梅（Mandy）飛抵台灣桃園機場，二人十指緊扣步出，記者問到此行目的，他亦沒有回應，與月初到台灣時極度傷心的樣子截然不同。有指，今次汪小菲返台，是為了子女扶養權和大S遺產，準備向S媽開戰。

至於，大S的好友阿雅（柳翰雅）近日就現身內地節目，提到大S不禁哽咽說道：「我在過年期間失去了一位好朋友...熙媛生前最大願望就是不喜歡我們哭哭啼啼的，我也不想把氣氛弄得很沉重，我就想跟大家說每一次的相聚都是福氣，每一段緣分我們都要善待彼此。」