大S離世｜古天樂劉德華盼大S一路好走 昔日拍檔陳曉東黃曉明先後回應

大S徐熙媛因為感冒併發肺炎在日本離世，終年48歲。大S憑《流星花園》紅遍亞洲，其後她亦曾接拍不少電視劇及電影，昔日的拍檔就大S離去，先後發文悼念或透過傳媒向其家人送上慰問。
劉德華曾於大S生前與其合作過電影《未來警察》，也參加過大S主持的綜藝節目。對於大S離世，劉德華表示「願一路走好，親人節哀」。同樣有份參與演出的徐嬌，在IG限動悲痛追憶了當年和大S一起宣傳的點滴，「仍記得當年在台灣宣傳《未來警察》的時候妳帶我去夜市玩，還給我講了好多妳的趣事，那時候有多開心現在就有多難過。」
大S於2008年與古天樂合作電影《保持通話》，翌年再一同演出電影《大內密探靈靈狗》，古天樂回覆：「好震驚，腦袋停頓！沒法說話，不相信是真的！一路好走！」
與大S於2003年合作拍《倩女幽魂》的陳曉東獲知噩耗難以置信，悲痛表示：「就這樣失去了一個這麼好的朋友，太震驚難過了。」他又提到大家拍攝時相處很愉快，「我們到了雲南，海拔比較高，當時大S突發哮喘，印象深刻。沒想到這次他們去旅遊，竟然會發生了這樣的意外，就這樣失去了一個這麼好的朋友，太震驚難過了。」
大S與何潤東、黃曉明於2010年合作演出《泡沫之夏》，何潤東在劇中飾演大S老公，黃曉明則飾演前男友。何潤東透過經紀人回應：「Peter聽到覺得很震驚！！謝謝她曾經在娛樂圈給過大家很多歡樂，也留下很多作品……」
黃曉明在微博發表長文，透露聽聞消息後至今仍難以接受噩耗，並透露戲外的大S，總是能用玩笑化解所有疲憊，「她的善良，她的仗義，她如同女俠一般為我解圍，我一直都心懷感恩。」