大S離世｜古天樂劉德華盼大S一路好走 昔日拍檔陳曉東黃曉明先後回應

大S徐熙媛因為感冒併發肺炎在日本離世，終年48歲。大S憑《流星花園》紅遍亞洲，其後她亦曾接拍不少電視劇及電影，昔日的拍檔就大S離去，先後發文悼念或透過傳媒向其家人送上慰問。

劉德華曾於大S生前與其合作過電影《未來警察》，也參加過大S主持的綜藝節目。對於大S離世，劉德華表示「願一路走好，親人節哀」。同樣有份參與演出的徐嬌，在IG限動悲痛追憶了當年和大S一起宣傳的點滴，「仍記得當年在台灣宣傳《未來警察》的時候妳帶我去夜市玩，還給我講了好多妳的趣事，那時候有多開心現在就有多難過。」