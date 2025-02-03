大S離世｜回顧昔日情史愛得轟烈　終與具俊曄拉埋天窗

台灣女星大S徐熙媛因流感併發肺炎離世，終年48歲。有網民認為大S兜兜轉轉跟具俊曄終於在一起，應該要多活幾年享受更多浪漫時刻。

有專頁昨日指有台灣大明星死於急病，並於日內火化，更表示對方是屬於《流星花園》一名48歲育有小朋友的女星，令不少網民擔憂專頁所指的是大S徐熙媛。由於與大S相關的人一反常態沒有回應，令傳聞更加似層層。有網民認為大S兜兜轉轉跟具俊曄終於在一起，應該要多活幾年享受更多浪漫時刻。

大S與具俊曄分手一年後，她與藍正龍因為拍《流星花園》而搭著。藍正龍為大 S 吃素，大 S 也會為他下廚熬蓮子湯；一次採訪中，大 S 被問到是否願意吃藍正龍的大便，她豪不猶豫回答「要是真的有這個必要的話，我會。」二人拍攝《求婚事務所》時，更把他們的戀愛經過寫進劇情。惟戀情只維持4年多，最後因為雙方價值觀不一而分手，大S其後透露藍正龍沒有打算結婚。

大S跟藍正龍分手同年，與她曾合作過的周渝民發生車禍，大S第一時間趕到現場，二人戀情隨即曝光，可惜只維持了2年半便分手。周渝民在2010年7月的採訪中透露與大S分手是因為女強男弱：「上一段戀情告訴我一件事情，男生就是要有壓力，男生賺錢能力一定要比女生還要強。」大S則回應：「對我來講從來不是那個原因，那我只能說他，看事情真的和我很不一樣。」

2010年，大S參加好友安以軒生日派對而相識汪小菲，僅僅相識49天便決定結婚。二人育有一子一女，大S亦因為家庭續漸淡出幕前。奈何一直表現恩愛的他們最後於2021年11月22日宣布離婚，結束12年婚姻。二人離婚一事更鬧至滿城風雨，多次隔空展開罵戰。大S與汪小菲離婚後，具俊曄重新聯絡大S，兩人復合並於2022年2月8日在韓國登記結婚，3月28日在台灣登記結婚。