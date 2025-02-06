大S離世｜大陸瘋傳汪小菲包機讓大S骨灰回台灣 小S否認斥有人講大話

大S徐熙媛早前趁農曆新年期間與家人一同到日本旅行，但因流感併發肺炎不幸離世，終年48歲。昨日大S的骨灰在家人護送下，乘搭私人包機回台北，有指骨灰暫存放在家中。自大S離世之後，大陸平台陸續出現有關只有汪小菲最照顧大S的影片、帖文等，昨日更瘋傳今次包機是由汪小菲出錢，汪小菲的媽媽張蘭更點讚，令不少人信以為真，不停大讚汪小菲。小S今日否認更斥有人講大話。

名叫「我是夏小健」的網紅拍片表示「汪小菲包機接大S骨灰回台灣了，那此次包機呢，是汪小菲主動聯繫解決的，以汪小菲的性格，他是不允許大S像行李一樣被拉回來，他一定讓大S體體面面的歸來」，並強調「據台灣媒體報導」汪小菲的媽媽張蘭也按讚該影片，似是默認有關說法。不少網民信以為真，狂讚汪小菲，不停數具俊曄的不是，更有網民自稱是知情人士，力稱是汪小菲包機。然而，「我是夏小健」的網紅被揭是張蘭的契仔，令其說法的可信性存疑。

小S透過經紀人不平表示：「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」