大S離世｜好友爆具俊曄暴瘦6kg 小S首發聲 ：感謝大家用不同的方式悼念我親愛的姐姐

女星大S(徐熙媛)流感併發肺炎病逝日本。昨日(14日)大S的好友賈永婕出席活動時，就透露在大S離世的第11日，親友齊聚大S家，以她生前的遺願，舉行了一場低調而溫馨的告別儀式，當中出席的包括有大S老公具俊曄、S媽、小S、陳建州、范瑋琪(范范)、阿雅、范曉萱、賈永婕夫婦等人。

賈永婕表示，儀式簡單且充滿大S風格，眾人喝著香檳、品嘗水果，緬懷大S生前的點滴，「每個人訴說著對大S的回憶，我們也share一些平常沒看到過的照片，互相分享拍照當下發生什麼事情。」