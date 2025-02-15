大S離世｜好友爆具俊曄暴瘦6kg 小S首發聲 ：感謝大家用不同的方式悼念我親愛的姐姐

女星大S(徐熙媛)流感併發肺炎病逝日本。昨日(14日)大S的好友賈永婕出席活動時，就透露在大S離世的第11日，親友齊聚大S家，以她生前的遺願，舉行了一場低調而溫馨的告別儀式，當中出席的包括有大S老公具俊曄、S媽、小S、陳建州、范瑋琪(范范)、阿雅、范曉萱、賈永婕夫婦等人。
賈永婕表示，儀式簡單且充滿大S風格，眾人喝著香檳、品嘗水果，緬懷大S生前的點滴，「每個人訴說著對大S的回憶，我們也share一些平常沒看到過的照片，互相分享拍照當下發生什麼事情。」
她續透露具俊曄瘦了6公斤：「大家的心情都很悲傷不捨，彼此互相安慰，尤其是徐媽媽、小S，還有oppa(具俊曄)，他們還是極度悲傷，oppa瘦了很多很多，我目測大約瘦6公斤，他一定很傷心，我們不到10天前在日本見過他，昨天看到他真的有嚇到，真的瘦非常非常多，當下只能忍著內心的震驚，跟他說要好好照顧自己。」
而范曉萱用彈奏鋼琴的方式緬懷大S，更錄了自己的創作音樂獻給大S。 而一直只透過經理人發表回應的小S沉默多天後，今日(15日)終於首度在社交網發文，悲痛寫下：「感謝大家用不同的方式悼念我親愛的姐姐熙媛，徐家誠摯的表達我們的敬意。」背景音樂更配上蕭邦的《離別曲》，令人心酸。