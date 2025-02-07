大S離世｜好友蔡康永現身活動哭成淚人：瘋狂想念一個人

大S（徐熙媛）農曆新年期間與家人一同到日本旅行，但因流感併發肺炎不幸離世，終年48歲。好友蔡康永在大S離世後，曾在社交網發文悼念寫道：「我要想像你，仍然安好的生活著。是，我要保持這樣想像，直到沒辦法再這樣想的時候。」昨日(6日) 蔡康永與吉本芭娜娜出席台北國際書展，見他臉上充滿悲傷，神色凝重，分享書本內容時提及思念的人，更一度泣不成聲，一共4次停下來無法說話。
蔡康永分享書本內容時表示：「《月影》這個故事是芭娜娜24歲時所寫的，它所描述的是人在面對重大的失去之後，如果非常想念這個人，他有甚麼辦法可以...再見到這個人...」蔡康永說後即泣不成聲，台下觀眾即拍手為他打氣，場面感人。
蔡康永其後朗讀吉本芭娜娜《書房》中的其中一個段落《月影》時，雖然全程沒有提到大S，但話中卻全是大S，他多次落淚，並謂：「不管我們以什麼狀態失去這個人，就算想的快發瘋了，在書裡可以看到很多跟自己一樣、做著一樣瘋狂行為的人，知道這麼瘋狂想念一個人，並不是很丟臉的事情。」 最後，談到相信世界上有外星人嗎？蔡康永表示在《康熙來了》跟小S爭辯過：「我當時嘴硬說很想看到鬼，可是我一直遇不到，如果遇到我想跟祂聊聊。而我現在願意相信有，歡迎任何眼睛看不到的事情是我們維持活下去的關鍵。」