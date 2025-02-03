大S離世｜子女撫養權將落汪小菲手中 遺產誰屬惹爭議

大S徐熙媛因為感冒併發肺炎在日本離世，終年48歲。消息震驚中港台三地，就連外國媒體亦有報道。據知情人士表示，大S與家人於1月29日到日本旅行，她在出發前已經感到不適，但照頂硬上，直至初三入院，初五早上便病逝。大S離世之後，外間關注她與前夫汪小菲育有的子女及遺產分配。
大S離世｜徐熙媛流感併發肺炎日本病逝終年48歲 小S：感恩能成為姊妹
兩個孩子的監護權依法交到汪小菲手上
大S與汪小菲離婚時曾就子女的撫養權對簿公堂，最終協議由徐熙媛撫養分別10歲及8歲的子女。此外，大S以當初的調解筆錄為據，聲請強制執行汪小菲750萬元台幣財產，之後又聲請追加執行生活費、夫妻財產，如今大S還有530萬餘台幣尚未獲償。
台灣著名律師呂秋遠在大 S 死訊傳出後在網上撰文，他指根據台灣的民法規定，離婚以後，即便原本約定由一方行使監護權，如果行使的一方過世，孩子的監護權就會移轉到生存那一方。因此，兩個孩子的監護權就依法交到汪小菲手上。他說︰「就算寫遺囑也沒用，因為民法規定就是如此，只有後死的父或母，才能寫遺囑指定監護人。」
雖然大 S 的家人可以到法院興訟，例如以「變動最小原則」與「未成年子女意願」的方式，聲請改訂監護權，由家人來擔任監護人，但除非汪小菲願意妥協，否則這個訴訟相當不容易。 呂秋遠又指出，目前大 S 的遺產是由配偶具俊曄及兩名未成年子女共同繼承各佔三分一，但汪小菲作為兩名未成年子女的監護人，可以借未成年子女的名義取得遺產，「在過去的經驗裡，生父是好人，就會把財產信託，等孩子成年後使用。生父如果有非分之想，未來就會有大小不一的訴訟在後面。」