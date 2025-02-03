大S離世｜子女撫養權將落汪小菲手中 遺產誰屬惹爭議

大S徐熙媛因為感冒併發肺炎在日本離世，終年48歲。消息震驚中港台三地，就連外國媒體亦有報道。據知情人士表示，大S與家人於1月29日到日本旅行，她在出發前已經感到不適，但照頂硬上，直至初三入院，初五早上便病逝。大S離世之後，外間關注她與前夫汪小菲育有的子女及遺產分配。

兩個孩子的監護權依法交到汪小菲手上

大S與汪小菲離婚時曾就子女的撫養權對簿公堂，最終協議由徐熙媛撫養分別10歲及8歲的子女。此外，大S以當初的調解筆錄為據，聲請強制執行汪小菲750萬元台幣財產，之後又聲請追加執行生活費、夫妻財產，如今大S還有530萬餘台幣尚未獲償。

台灣著名律師呂秋遠在大 S 死訊傳出後在網上撰文，他指根據台灣的民法規定，離婚以後，即便原本約定由一方行使監護權，如果行使的一方過世，孩子的監護權就會移轉到生存那一方。因此，兩個孩子的監護權就依法交到汪小菲手上。他說︰「就算寫遺囑也沒用，因為民法規定就是如此，只有後死的父或母，才能寫遺囑指定監護人。」