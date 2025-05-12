大S離世｜小S仍陷喪姐之痛持續告假《小姐不熙娣》　今年復工無望

小S仍陷喪姐之痛持續告假《小姐不熙娣》 今年復工無望

藝人小S（徐熙娣）因姐姐大S（徐熙媛）今年2月初在日本病逝，陷入深沉的喪姐之痛，向節目《小姐不熙娣》請假半年。原定8月復工的計畫可能生變，製作單位已與代班主持人吳姍儒（Sandy）接洽延長代班事宜。

節目製作人：小S的恢復情形「不如預期」

據《鏡週刊》的報道，小S目前的心理狀況仍不穩定，短時間內難以重返工作崗位。節目製作人B2在近期錄影時私下談及小S的恢復情形，直言「不如預期」，並推估最快復出時間可能要等到一年後，讓在場工作人員感到不捨。

《小姐不熙娣》節目因小S請假，近期業配置入量大幅縮水，加上代班主持人吳姍儒的主持費支出，使得製作費捉襟見肘，不得不將每次錄製集數從5集縮減為4集。

小S與大S向來是演藝圈中的模範姐妹。2015年《康熙來了》停播後，小S一度淡出演藝圈。2021年大S為了鼓勵妹妹重返主持工作，特地製作了《熙娣想聊》節目。2022年，在大S的鼓勵下，小S開始主持《小姐不熙娣》，並憑藉該節目入圍金鐘獎。