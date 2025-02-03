大S離世｜徐熙媛曾因感冒癲癇心臟病入院　為生二仔險死

有專頁昨日指有台灣大明星死於急病，並於日內火化，更表示對方是屬於《流星花園》一名48歲育有小朋友的女星，令不少網民擔憂專頁所指的是大S徐熙媛。

小S已讀訊息但未有回覆

多間台灣媒體就傳聞向大S的經理人，小S、S媽求證，經理人與S媽均沒有接電話。小S就已讀訊息但未有回覆。甚至連大S的好友如吳佩慈、陳建州也沒接電話，他對於詢問訊息也是已讀不回。一反常態的表現令網民擔心傳聞是真。

及至今早，小S經紀人證實：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」有消息指大S於今日將進行火化。