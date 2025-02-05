大S離世｜徐熙媛骨灰下午運抵台灣 小S：不會幫熙媛辦告別式

台灣紅星「大S」徐熙媛過年期間前往日本旅行，因染上流感併發肺炎病逝，終年48歲。

大S猝逝消息震驚亞洲，其遺體已在日本火化，母親S媽（黃春梅）白頭人送黑頭人，有傳S媽昨日下午5時乘搭華航班機抵達台北松山機場，但台媒等候多時，未見大S母親現身，據知大S骨灰今日從東京羽田機場，由VistaJet私人包機運回台灣，下午3時許已平安落地松山機場。

奉行低調 把思念放心中

至於外界最關心的告別形式，小S今日透過經理人發聲明：「感謝各位媒體朋友，在如此寒冷的天氣，等待熙媛回來，她已平安到家，相信此刻她已在天上開開心心、無憂無慮！我們不會幫熙媛辦告別式，因為她一向都是喜歡低調的人，若思念她，就放在心中吧！我們全家感激您對熙媛的愛～」。