大S離世｜徐熙媛骨灰下午運抵台灣 小S：不會幫熙媛辦告別式

台灣紅星「大S」徐熙媛過年期間前往日本旅行，因染上流感併發肺炎病逝，終年48歲。
大S猝逝消息震驚亞洲，其遺體已在日本火化，母親S媽（黃春梅）白頭人送黑頭人，有傳S媽昨日下午5時乘搭華航班機抵達台北松山機場，但台媒等候多時，未見大S母親現身，據知大S骨灰今日從東京羽田機場，由VistaJet私人包機運回台灣，下午3時許已平安落地松山機場。
奉行低調 把思念放心中
至於外界最關心的告別形式，小S今日透過經理人發聲明：「感謝各位媒體朋友，在如此寒冷的天氣，等待熙媛回來，她已平安到家，相信此刻她已在天上開開心心、無憂無慮！我們不會幫熙媛辦告別式，因為她一向都是喜歡低調的人，若思念她，就放在心中吧！我們全家感激您對熙媛的愛～」。
S媽白頭人送黑頭人刪走女婿合照
S媽承受喪女傷痛，有網民發現其facebook已悄悄刪除過年期間貼出與女婿具俊曄合照，兩人同框擺出心心手勢，如今兩人痛失最愛，實在令人心酸。S媽曾在社交平台分享與女婿的合照，可見到她身穿一件紅色的羽絨外套，頭上還配戴可愛頭飾，在節日氣氛下露出幸福笑容，而身旁的具俊曄則穿着牛仔布裝再配啡色背心及紅色圍巾，下身是牛仔短褲，兩人站在一起一同擺出心心甫士，如今大S流感病逝日本，S媽已把合照下架，此舉曝光後讓不少網友為之鼻酸。