大S離世｜汪小菲張蘭抖音帳號「無限期封禁」 官方：違背道德底線

大S （徐熙媛）在日本旅遊期間，因流感併發肺炎不幸離世，終年48歲。不過，前奶奶張蘭卻趁此機會炒作流量，惹起公憤。對此，抖音官方今日（8日）發聲明宣布張蘭、汪小菲、張蘭乾兒子夏健的抖音帳號將被無限期封禁。 在大S逝世後，前奶奶張蘭於本月6日即開直播帶貨炒作流量，更按讚造謠「汪小菲包機送大S」的網紅，該網紅隨後遭起底，原來是張蘭的乾兒子夏健，當時已經不少有網友留言要求封禁其抖音帳號，張蘭還一度哽咽，指網友惡意評論，有傳張蘭當日直播間銷售額仍超過百萬人民幣。

抖音安全中心今日（8日）發聲明，指出「近期，徐熙媛（大S）逝世引發廣泛關注，廣大網友紛紛表達哀悼、希望逝者能安息，但也有部分帳號藉機炒作、發布謠言，違背善良風俗和道德底線、不尊重逝者及家屬，也傷害了公眾感情。」對此類行為，他們堅決予以打擊，並對相關帳號處理如下。 「我是夏小健」賬號發佈不實信息，誤導公眾，產生惡劣影響；而「張蘭· 俏生活」等賬號利用逝者惡意炒作營銷，推薦不實視頻，以獲取商業利益，並屢次發佈不實、侵權內容，進行違規炒作，處罰後未有改正。綜合研判，根據《抖音社區自律公約》等相關規定，對「我是夏小健」、「張蘭·俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」、「汪小菲」帳號予以無限期封禁。

另外，抖音集團副總裁李亮亦發文回應封鎖帳號一事，他寫道：「2月5日晚，賬號 “我是夏小健” 發佈所謂“包機”視頻；6日，在逝者家屬否認包機後（熱點事件常有反轉，故沒有完全定性為謠言），平台向該賬號發送核實站內信，並對該賬號暫時禁言30天，也同步對外做進一步核實；2月7日上午，包機公司公開闢謠，因此確定為謠言且性質惡劣，對該賬號永久禁言。」李亮續指對於其他幾個利用此事件進行炒作，推薦不實視頻，獲取商業利益的相關賬號，內部也進行了多次討論，鑒於這幾個賬號歷史上屢次違規被處罰而沒有改正，因此最終決定予以封禁。