大S離世｜汪小菲流年逢「死神」痛失前妻　命理師：2026恐再遇意外衝擊

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎猝逝日本，享年48歲。前夫汪小菲得知噩耗後精神崩潰，飛奔來台，卻因一連串行為引發爭議。命理師李靜唯分析汪小菲的塔羅密碼，指出他2026年可能會再度面臨意外的衝擊。

汪小菲是「戰車」男人 多愁善感卻容易失控

李靜唯9日在臉書指出，去年才再婚的汪小菲，沒想到今年「惡魔」流年卻面臨前妻意外離世，「惡魔」代表情感或金錢上巨大的糾葛或壓力，「戰車」的男人多愁善感卻容易失控，原生家庭對他的影響非常大，尤其是母親，但不可否認他是一個很愛小孩的男人。

李靜唯表示，汪小菲的愛情在「死神」，代表一生至少會有一次刻骨銘心的情感經歷，而「死神」確實完全呼應大S的猝逝，將會讓他一輩子沒齒難忘，財富在「吊人」也代表他其實不是很愛賺錢，也不善於理財，反而喜歡不斷的戀愛，一旦分手或離婚都會鬧得沸沸揚揚人財兩失。