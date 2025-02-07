大S離世｜經理人首發聲 撐具俊曄斥有人造遙矛頭直指汪小菲

具俊曄暗寸汪小菲
具俊曄亦於晚上以中、韓文在IG發聲明，指大S的遺產全歸S媽，並暗寸汪小菲：「有位裝很淒涼的淋雨亂跑，有些人故意損害我們家族的形象，亂發關於保險和金錢的假新聞，這導致我們的傷口，這時候我不得不在想，這世界上真的有這麼壞的人。」更揚言會保護大S的全部。
大S經理人斥有人扮嘢
而大S的經理人廖瑋琪也有轉發具俊曄的帖文，更爆大S前夫汪小菲刻意在媒體面前扮嘢。
大S徐熙媛的經理人廖瑋琪之後將具俊曄IG的帖文轉發到自己的社交網，大讚具俊曄：「願意站在熙媛的立場並保護孩子才是真男人」，列出造謠的五點作出澄清，更指：「我們在這邊低調悲傷，而有人在另一頭拼命造謠。」最後寫道：「醜陋的人性讓我看見了地獄。」
大S徐熙媛經理人廖瑋琪列出造謠五點：
造謠一：歐巴幫媛買4600萬人民幣身故保險
造謠二：妹妹唱歌跳舞歡心鼓舞、慶祝姐姐即將離世
造謠三：妹妹堅持把骨灰放在家中，是為了逼前夫繼續繳房貸
造謠四：前夫有情有義包機送骨灰回台灣，其實唯一做的只有「看見媒體，刻意叫司機提前放自己下車、在雨中漫步30分鐘」
造謠五：媽媽覺得前夫才是熙媛真愛，事實上在媽媽眼中，跟歐巴這三年的婚姻是熙媛48年人生中最快樂的時光