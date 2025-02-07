大S離世｜經理人首發聲 撐具俊曄斥有人造遙矛頭直指汪小菲

具俊曄暗寸汪小菲

具俊曄亦於晚上以中、韓文在IG發聲明，指大S的遺產全歸S媽，並暗寸汪小菲：「有位裝很淒涼的淋雨亂跑，有些人故意損害我們家族的形象，亂發關於保險和金錢的假新聞，這導致我們的傷口，這時候我不得不在想，這世界上真的有這麼壞的人。」更揚言會保護大S的全部。

大 S 經理人斥有人扮嘢

而大S的經理人廖瑋琪也有轉發具俊曄的帖文，更爆大S前夫汪小菲刻意在媒體面前扮嘢。

大S徐熙媛的經理人廖瑋琪之後將具俊曄IG的帖文轉發到自己的社交網，大讚具俊曄：「願意站在熙媛的立場並保護孩子才是真男人」，列出造謠的五點作出澄清，更指：「我們在這邊低調悲傷，而有人在另一頭拼命造謠。」最後寫道：「醜陋的人性讓我看見了地獄。」