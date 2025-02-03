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娛樂
2025-02-03 13:08:55

大S離世｜臨終前家人哭崩具俊曄悲痛無法接受 林志玲：一路好走

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大S與具俊曄於2022年拉埋天窗，可惜只享受2年歡樂時光。

大S與具俊曄於2022年拉埋天窗，可惜只享受2年歡樂時光。

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大S(徐熙媛)在日本旅遊期間，因流感併發肺炎離世，終年48歲。大S死訊傳出後，有傳其丈夫具俊曄一度失聯，連親友也聯絡不上。不過，據韓媒報道，自大S傳出死訊後，當地媒體不斷打電話給具俊曄確認消息，他曾接電話悲痛回應：「我不太好」、「這不是假新聞」，並表示心情十分沉痛，在短暫的通話中以哀傷語氣表示：「我無法接受。」

據知，大S於大年初一(1月29日)抵達日本時，已有感冒症狀，到箱根泡溫泉時身體依舊不適，1月31日晚間叫救護車，2月1日轉往東京就醫，2月2日過世。大S臨終前，獲全家陪伴度過最後一刻，大家都哭到無法說話。其遺體今日在當地進行火化後，由家人將骨灰帶回台灣，告別式則仍在協商中。

林志玲指大S的離世令人震驚與惋惜，願她的家人能夠堅強度過這段艱難的時刻。 范瑋琪日前於澳門舉行演唱會後，趕回台灣送別好友。 范瑋琪將社交平台轉黑圖。

林志玲：我們會永遠記得她的美好

林志玲透過經理人回應：「大S的離世令人震驚與惋惜，她獨特的氣質與才華，陪伴我們度過無數時光，無論是螢幕上的精湛演出，還是她真摯而堅定的人生態度，都讓人印象深刻。願她在另一個世界安息，無憂無懼，願她的家人能夠堅強度過這段艱難的時刻。我們會永遠記得她的美好，一路好走。」

黑人陳建州的妻子范瑋琪亦在IG社交平台上載黑圖表達哀痛，一眾網民紛紛留言RIP。正在澳門舉辦演唱會的范瑋琪，據悉亦已急急趕回台灣，趕及送別好友最後一程。
 

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大S和吳宗憲曾合作主持《我猜我猜我猜猜猜》。 吳宗憲曾與大S合作主持《我猜我猜我猜猜猜》，形容大S的離世是天妒紅顏。 徐若萱在社交平台悼念大S。

吳宗憲惋惜天妒紅顏

至於曾與大S一同主持節目《我猜我猜我猜猜猜》的吳宗憲，上月25日才在王偉忠女兒婚宴跟大S碰面，料不到10日後驚聞噩耗，他表示，「天妒紅顏。和她共事多年，雖不算是深交，但覺得有緣同台多年，心裡面還是感覺非常難受⋯⋯希望她一路好走放下凡塵俗事，於此無憂⋯⋯⋯。」

徐若萱就在IG限時動態以全黑背景寫道：「親愛的R. I. P，善會繼續循環，愛永遠都在。」

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